Он призывает Конгресс принять законопроект о помощи Украине.

Соединенные Штаты Америки вводят против России более 500 новых санкций за ее продолжающуюся завоевательную войну против Украины и за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в преддверии двухлетней годовщины жестокого нападения России на Украину. Также Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки российской военной машине.

"Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах. Они позволят Путину заплатить еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны", - сказал Байден.

Он отметил, что Вашингтон принимает меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. Также он поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру.

Кроме того, Байден напомнил о дефиците боеприпасов в украинской армии, в то время как Россия получает оружие и боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. Он снова призвал Палату представителей принять двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению нацбезопасности, "пока не стало слишком поздно".

"Этот законопроект обеспечивает срочное финансирование Украины. Он также инвестирует в собственную оборонную промышленную базу Америки. Он был принят подавляющим большинством голосов в Сенате, и нет никаких сомнений в том, что, если спикер назначит голосование, он быстро пройдет в Палате представителей", - добавил он.

Америанский лидер подчеркивает, что противодействие этому законопроекту только играет на руку Путину. "История наблюдает за этим. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Настало время, когда мы должны решительно поддержать Украину и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Настало время доказать, что Соединенные Штаты отстаивают свободу и ни перед кем не преклоняются", - сказал Байден.

Санкции из-за смерти Навального: что известно

Как известно, во время встречи с Путиным в Женеве в 2021 году Байден обещал российскому диктатору "разрушительные" последствия в случае, если российский оппозиционер умрет в тюрьме.

16 февраля ФСИН заявила о смерти Навального в исправительной колонии "Полярный волк". По версии службы, ему резко стало плохо после прогулки.

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