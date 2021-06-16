Джо Байден также сообщил Владимиру Путину, что США продолжат поднимать вопрос о соблюдении прав человека.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что России грозят "разрушительные последствия", если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден заявил на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, отвечая на вопрос, что произойдет, если Навальный умрет.

"Я дал ему понять, что последствия будут иметь разрушительный характер для России...", - отметил он.

Байден также заявил, что сообщил Путину о том, что США продолжат поднимать вопрос о соблюдении прав человека.

Заключение Алексея Навального

Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области РФ по делу "Ив Роше".

Оппозиционера задержали и арестовали 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы в колонии общего режима якобы за нарушение условий испытательного срока. С учетом нахождения под домашним арестом и в СИЗО Навальный должен находиться в колонии более 2 лет.

2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального. Также по этой причине подобные санкции ввели Канада и ЕС.

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Автор: Антонина Доломанжи