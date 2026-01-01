РФ оккупировала более 4000 квадратных километров территории Украины за 2025 год, - DeepState

2025 год был очень сложным для Сил обороны Украины.

За 2025 год российские войска оккупировали 4336 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что за 2025 год россияне захватили примерно 0,72% от всей территории Украины. Всего с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километра или 1,28% от всей территории нашей страны.

Аналитики подчеркнули, что 2025 год был действительно сложным для Сил обороны Украины, по сравнению с предыдущими годами полномасштабного вторжения РФ.

Оккупированные территории Украины по областям:

Днепропетровская область - 0,6% (+0,6 за 2025 год);

Сумская область - 1,0% (+1);

Харьковская область - 4,7% (+1,3);

Херсонская область - 72%;

Запорожская область - 74,8% (+2,1);

Донецкая область - 78,1% (+10,6);

Луганская область - 99,6% (+0,6).

Всего россияне оккупировали 116 165 квадратных километров территории Украины. Это от всей территории нашей страны. В DeepState отметили, что процент оккупированной на Кинбурнской косе Николаевской области не играет роли в цифрах, а Крым остается оккупированным на 100%.

Крым стал источником постоянной угрозы для Украины - что известно

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что территория временно оккупированного Крыма стала источником постоянной угрозы для материковой Украины. Он отметил, что с Крыма россияне запускают баллистические ракеты, которые трудно перехватить.

Плетенчук объяснил, что время подлета баллистики из Крыма, в частности, в Одессу довольно маленькое. Также он добавил, что опасность представляет вообще воздушное пространство из акватории.

