Местные жители недовольны тем, что температура в их квартирах не превышает +15 градусов, а из крана не течет горячая вода.

Город Энгельс Саратовской области, где расположен аэродром стратегической авиации РФ, оказался на грани коммунальной катастрофы. Там россияне замерзают в собственных квартирах из-за отсутствия отопления и горячей воды.

В сети появились видеообращения жителей улиц Советской и Тельмана к главе СК РФ Александру Бастрыкину. По их словам, местная администрация и глава города Максим Леонов игнорируют призывы о помощи.

В частности, на кадрах россияне, которые годами молча поддерживали удары по украинским ТЭЦ и гражданскому населению, теперь жалуются на температуру 13-15 градусов в квартирах и отсутствие горячей воды.

Они заявляют, что вместо трех котлов в местных котельных работает один, оборудование находится в "убитом состоянии", а теплотрассы сгнили.

"Я проживаю в этом доме 17 лет. Последние два года такой беды не было. Цена не соответствует качеству. Мы являемся заложниками ситуации. Я не знаю, какая-то в городе катастрофа, понимаете?", - пожаловался один из жителей Энгельса.

Удары по Энгельсу

Как сообщал УНИАН, в июне была атакована топливная база возле российского военного аэродрома Энгельс. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин тогда подтвердил факт пожара на каком-то "предприятии" в Энгельсе в результате налета украинских дронов, но не уточнил, что именно загорелось.

На нефтебазе в Энгельсе хранится топливо для авиабазы стратегических бомбардировщиков, расположенной также в Энгельсе. Эту нефтебазу украинские беспилотники атаковали также и в начале января прошлого года. Тогда она горела несколько дней.

