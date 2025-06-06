Рано утром была атакована топливная база возле российского военного аэродрома Энгельс. Также была атака на авиабазу Дягилево в Рязанской области и завод авиаэлектроники в Тамбовской области.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт пожара на некоем "предприятии" в Энгельсе в результате налета украинских дронов, но не уточнил, что именно загорелось.
Тем временем в соцсетях появляется все больше убедительных доказательств, что большой пожар именно на нефтебазе.
Дело в том, что на нефтебазе в Энгельсе хранится топливо для авиабазы стратегических бомбардировщиков, расположенной также в Энгельсе. Крайний раз эту нефтебазу украинские беспилотники атаковали в начале января. Тогда она горела несколько дней.
Помимо этого, в Белгородской области сошел с рельсов телловоз, по предварительной информации, из-за подрыва рельсов.
"В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства", - говорится в телеграм-канале губернатора Вячеслава Гладкова.
Отметим, что Прохоровский район находится примерно в 50 км от границы с Украиной.
Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, в Мичуринском Тамбовской области поражен завод "Прогресс". Там выпускают высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Он добавил, что в Брянске около полуночи был поражен аэродром.
Удары по территории РФ
20 марта в районе аэродрома "Энгельс" прогремели мощные взрывы. На аэродроме дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. В сети же появились сообщения о том, что в результате атаки на "Энгельс" могли марта погибнуть двое пилотов.
28 марта издание Forbes сообщило, что налет дронов на "Энгельс" обошелся России в $960 млн. Издание посчитало, сколько оккупанты потеряли, учитывая количество уничтоженных авиационных ракет.