Эту базу несколько месяцев назад уже атаковали украинские беспилотники. Тогда она пылала несколько дней.

Рано утром была атакована топливная база возле российского военного аэродрома Энгельс. Также была атака на авиабазу Дягилево в Рязанской области и завод авиаэлектроники в Тамбовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт пожара на некоем "предприятии" в Энгельсе в результате налета украинских дронов, но не уточнил, что именно загорелось.

Тем временем в соцсетях появляется все больше убедительных доказательств, что большой пожар именно на нефтебазе.

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Дело в том, что на нефтебазе в Энгельсе хранится топливо для авиабазы стратегических бомбардировщиков, расположенной также в Энгельсе. Крайний раз эту нефтебазу украинские беспилотники атаковали в начале января. Тогда она горела несколько дней.

Помимо этого, в Белгородской области сошел с рельсов телловоз, по предварительной информации, из-за подрыва рельсов.

"В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства", - говорится в телеграм-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Отметим, что Прохоровский район находится примерно в 50 км от границы с Украиной.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, в Мичуринском Тамбовской области поражен завод "Прогресс". Там выпускают высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Он добавил, что в Брянске около полуночи был поражен аэродром.

Удары по территории РФ

20 марта в районе аэродрома "Энгельс" прогремели мощные взрывы. На аэродроме дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. В сети же появились сообщения о том, что в результате атаки на "Энгельс" могли марта погибнуть двое пилотов.

28 марта издание Forbes сообщило, что налет дронов на "Энгельс" обошелся России в $960 млн. Издание посчитало, сколько оккупанты потеряли, учитывая количество уничтоженных авиационных ракет.

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