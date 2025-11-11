Также были слышны взрывы и в российском городе Энгельс.

В ночь на вторник, 11 ноября, в российских городах Саратов и Энгельс были слышны взрывы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

В 0:53 по местному времени Бусаргин написал о том, что от российского Минобороны поступило сообщение об угрозе атаки БПЛА. В городе начал раздаваться сигнал воздушной тревоги, а диктор призвал жителей отойти от окон и спрятаться в безопасном месте.

Впоследствии, как рассказали местные жители, в городе прозвучало 5-7 взрывов. Также в соцсетях есть фото и видео, на которых видно пожар. По предварительным данным, попадание произошло в Саратовский НПЗ.

Видео дня

Губернатор Саратовской области в 01:53 заявил о том, что повреждения в результате атаки получила гражданская инфраструктура. Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Также в российских пабликах пишут, что взрывы были слышны и в российском городе Энгельс. Деталей о последствиях не сообщается.

Примечательно, что в Саратове расположен НПЗ, который специализируется на производстве более 20 видов нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума и прочего.

Примечательно, что это уже вторая атака с начала ноября на Саратовский НПЗ. В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины уже попадали в этот НПЗ, в частности, в комплекс нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Атаки по территории России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что 6 ноября было нанесено успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ). Примечательно, что этот завод расположен в Башкортостане и это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора. На нем изготавливают продукцию для нужд российской армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

Также мы писали, что после атаки беспилотников 2 ноября в России приостановил экспорт топлива черноморский порт Туапсе, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку сырой нефти. Согласно ожиданиям, до атаки в текущем месяце порт должен был бы увеличить экспорт нефтепродуктов. Продукцию поставляли в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

Вас также могут заинтересовать новости: