Китай предупредил Россию не применять ядерное оружие против Украины, - Зеленский

Представители Китая поделились с европейскими странами информацией об этой четкой позиции, доведенной до сведения Москвы.

Китай предупредил Россию, что не может быть и речи о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Мы с президентом Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие, его возможности", - сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что в рамках саммита НАТО с несколькими европейскими лидерами разговор касался роли Китая в прекращении российской войны.

Видео дня

"Здесь ситуация немного изменилась. Они мне сказали, некоторые европейские лидеры, что они общались с представителями Китая, и Китай очень серьезно, очень жестко, четко отреагировал на заявления в российских СМИ о тех или иных возможностях ядерного применения, применения ядерного оружия", - отметил Зеленский.

Как заметил президент Украины, в российских СМИ можно было услышать высказывания о том, что "а что, если мы ответим на удары украинцев ядерным оружием?".

"Очень важно подчеркнуть, что не только европейцы, не только Америка, но и Китай. И мне кажется, что это впервые они очень четко и очень жестко отреагировали, что это… Прямо отреагировали, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме, что не может быть даже мыслей о применении ядерного оружия", - подчеркнул Зеленский.

Угрозы РФ в отношении ядерного оружия

Как сообщал УНИАН, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заговорил о возможности применения ядерного оружия, если возникнет "угроза существованию российского государства".

В то же время The Hill писал, что Европе не стоит поддаваться ядерному шантажу России, как это уже сделала Украина. Из-за отсутствия успехов оккупационной армии в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин вновь начал поднимать вопрос о применении ядерного оружия.

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вопрос о ядерном ударе по Украине может встать перед Путиным в том случае, если начнется коллапс российского фронта в Украине и когда кремлевский правитель решит, что существует реальная угроза его режиму.

Вас также могут заинтересовать новости: