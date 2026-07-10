Сикорский предупредил о возможной провокации со стороны России против Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждает, что Россия может готовить провокацию против его страны. Как сообщает TVP World, об этом Сикорский заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.
Сикорский заявил, что у Варшавы есть разведывательные данные о планах Москвы.
Глава МИД Польши рассказал о враждебной деятельности России, к которой он отнес кибератаки, диверсии, поджоги, нападения на железнодорожную инфраструктуру, инциденты с дронами, а также использование российского "теневого флота" с целью сбора информации о критической инфраструктуре.
Это заявление польский дипломат озвучил на фоне того, что Польша неоднократно предупреждала о возможности использования Россией гибридных операций для испытания НАТО без развязывания полномасштабной войны.
Сикорский уже предупреждал о риске проведения Россией операции под "ложным флагом", поскольку РФ может создать повод для обострения ситуации. Таким образом, глава МИД Польши провел прямую параллель с 1939 годом, когда нацистская Германия инсценировала нападение на немецкую радиостанцию. Этот "инцидент" Гитлер использовал для оправдания вторжения в Польшу.
В этой связи Сикорский публично обратился к Москве.
"Мы знаем, что вы планируете. Не делайте этого", - подчеркнул Сикорский.
Он отметил, что цель этих предупреждений заключается в том, чтобы удержать россиян от совершения этих провокаций.
Провокации на территории Польши - что известно
Как сообщал УНИАН, в конце июня из Польши депортировали группу лиц, которая пыталась спровоцировать протесты среди беженцев из Украины.
Также недавно Соединенные Штаты предупредили Польшу о возможной подготовке Россией вооруженной провокации на территории страны, целью которой может стать проверка готовности НАТО к коллективному ответу.