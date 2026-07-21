Между 'Одиссеей' и 'Человеком-пауком': главные кинопремьеры этой недели

Эта неделя оказалась довольно скромной на киноновинки.

Пока мир продолжает "переваривать" эпическую "Одиссею" Кристофера Нолана и ожидать нового "Человека-паука", украинские прокатчики, по-видимому, решили не рисковать и не выпускать каких-либо громких новинок на этой неделе. Поэтому, как ни парадоксально, самой интересной премьерой 23 июля станет... японский анимационный фильм "Акира" 1988 года выпуска.

Тем временем, на Netflix выйдет пошлая комедия "72 часа" с Кевином Хартом.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Акира

Akira (Япония, 1988, триллер/детектив/фантастика/анимация)

На этой неделе украинские киноманы впервые смогут увидеть на "больших экранах" классику японской (и мировой) анимации, оказавшую судьбоносное влияние на весь жанр.

События фильма происходят в антиутопическом 2019 году, через 31 год после окончания Третьей мировой войны. На руинах Токио построена новая столица – Нео-Токио. Однако из-за неудачных налоговых реформ в стране начинаются массовые беспорядки. Улицы города превращаются в арену многочисленных антиправительственных демонстраций, террористических атак радикальных организаций и жестоких драк банд байкеров. По стране распространяется культ Акиры, адепты которого провозглашают, что именно сверхчеловек Акира должен спасти Японию. Тем временем в секретных исследовательских центрах под надзором военных продолжаются эксперименты над людьми с целью создания совершенного оружия.

Фильм снял культовый японский автор манги, аниматор и режиссер Отомо Кацухиро.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 91% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Пока смерть не разлучит нас

The Woman with Three Husbands (США, 2026, триллер)

По сюжету фильма, после загадочного исчезновения брата Натали выходит на его последний след, который приводит ее на отдаленную ферму. Именно там он, похоже, обрел новую жизнь рядом с женщиной, которая живет... сразу с тремя мужьями. На первый взгляд эта необычная семья кажется идеальной, но за приветливыми улыбками скрывается смертельно опасная тайна. Когда один из мужчин погибает при загадочных обстоятельствах, Натали понимает: это не случайность. Оказавшись в ловушке лжи, психологических манипуляций и смертельной одержимости, она должна докопаться до правды, прежде чем ее брат станет следующей жертвой.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Тест на тещу 2

Cocorico 2 (Франция, 2026, комедия)

В продолжении фильма 2024 года, в котором ДНК-тесты, проведенные перед свадьбой Алисы и Франсуа, показали, что их родители вовсе не те, кем считали себя всю жизнь, история принимает новый оборот. Пока аристократ и автодилер, у которых в прошлом есть сюрпризы, привыкали к новым ролям, лаборатория сообщила, что результаты их ДНК-тестирования неточны. Поэтому героям снова пришлось выяснять, кто есть кто на самом деле.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов.

Пробуждение: Монахиня из Борли

Borley Rectory: The Awakening (Великобритания, 2025, ужасы/драма)

По сюжету фильма, в 1900 году преподобный Гарри Булл, находясь при смерти, передает своему сыну Генри загадочный ящик, который должен защитить семью, и говорит, что слухи о призраках, обитающих в их поместье, соответствуют действительности. Спустя 12 лет сестры и мать Генри замечают в доме призрак умершей много лет назад монахини. Когда явления зловещей силы учащаются, и она начинает овладевать матерью, одна из сестер обращается за помощью к другу семьи – преподобному Шо.

Правда, рейтинг фильма на IMDb настораживает – всего 3,7 из 10 баллов.

Академия волшебников

Zrození alchymistky (Чехия, 2025, семейный/фэнтези)

Главная героиня этого фильма для маленьких зрителей – сообразительная девочка-сирота Ариана, поступившая в волшебную академию, где она осваивает искусство алхимии и сталкивается с фантастическими испытаниями, раскрывающими тайны ее прошлого.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

72 часа

72 Hours (США, 2026, комедия)

В центре сюжета фильма – 40-летний маркетолог, который в попытках спасти карьеру присоединяется к молодежи на безумном мальчишнике в Майами после того, как его случайно приглашают в групповой чат.

Главную роль в картине сыграл комик Кевин Харт ("Бордерлендз", "Сумасшедшая поездка", франшизы "Очень страшное кино", "Джуманджи").

Также одну из ролей в фильме сыграла Теяна Тейлор ("Поездка в Америку 2", "Одна битва за другой", "Срыв").

Снял комедию американский режиссер Тим Стори ("Фантастическая четверка", "Сумасшедшая поездка", "Шафт", "Том и Джерри").

Фильм станет доступен на Netflix с 24 июля 2026 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2026 года – на этой неделе на Paramount+ стартует 4-й сезон научно-фантастического сериала "Звездный путь: Странные новые миры", а на Netflix выйдет романтический неовестерн "Рэнсом-Каньон". Тем временем на AMC состоится премьера 3-го сезона зомби-хоррора "Ходячие мертвецы: Мертвый город".

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