США предупредили Польшу о возможной вооружённой провокации РФ: как оккупанты могут ее устроить

Среди вероятных сценариев называют удары беспилотниками или ракетами по критически важной инфраструктуре Польши.

Соединенные Штаты предупредили Польшу о возможной подготовке Россией вооруженной провокации на территории страны, целью которой может стать проверка готовности НАТО к коллективному ответу.

Вашингтон неоднократно передавал Варшаве разведывательные предупреждения о возможных действиях Москвы, сообщают польское издание Onet и The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, а также собеседников в сфере безопасности.

Среди вероятных сценариев называют удары беспилотниками или ракетами по критической инфраструктуре Польши, а также проникновение российских или белорусских военных на территорию страны – небольшое наземное вторжение российских солдат через восточный фланг НАТО.

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Источники в польских спецслужбах предполагают, что Россия может организовать атаку на энергетические объекты или имитировать авиационный удар, чтобы заставить Польшу задействовать системы противовоздушной обороны.

Также рассматривается сценарий так называемой гибридной атаки в приграничной зоне.

Собеседники не исключают, что Россия может представить это как случайное вторжение на польскую территорию из-за сбоя GPS или как сомнительную спасательную операцию по эвакуации неисправного вертолета.

"Россия будет рассчитывать на то, что вместо того, чтобы открывать огонь по российским или белорусским солдатам в такой ситуации, Польша будет вынуждена вести переговоры с Россией или Беларусью, а не реагировать силой", – сообщили польские источники.

Отмечается, что прекращение поддержки Украины Западом может стать даже центральным требованием России в рамках таких переговоров в обмен на вывод войск из Польши.

Второй источник, в посольстве в одной из стран-союзниц Польши по НАТО, также подтвердил, что провокация в одной из прибалтийских стран представляет собой серьезный риск. То же самое заявило источник в польском министерстве обороны.

Четвертый источник в сфере безопасности стран Балтии подтвердил изданию The Telegraph, что такие планы обсуждались в Москве. Россия может затем попытаться заявить, что провокацию осуществила Украина.

Российские операторы дронов активно готовятся к войне с НАТО

Как сообщал УНИАН, организаторы ежегодной конференции производителей и операторов дронов в России под названием "Дронница" заявили, что одной из главных целей встречи в этом году является "подготовка к большой войне с НАТО".

На предыдущих конференциях рассматривались вопросы совершенствования подготовки российских операторов беспилотников, формирования сил, использующих беспилотники, и стратегии исправления "ошибок" в использовании дронов российскими военными.

Украина неоднократно предупреждала, что другие европейские страны могут стать объектом нападения России, как только сотни тысяч российских военных, которые сейчас находятся на поле боя, будут демобилизованы после достижения мирного соглашения.

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