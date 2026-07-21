На дне моря нашли 'компьютер', который предсказал затмение 2000 лет назад (фото)

Его нашли в затонувшем греческом корабле.

Более двух тысяч лет на дне Эгейского моря пролежалоустройство, которое ученые считают первым аналоговым компьютером в истории человечества, сообщает Euronews.

Находка была сделана случайно ещё в 1901 году. Группа дайверов, искавшая морские губки у греческого острова Антикитера, наткнулась на затонувший корабль. Среди амфор, статуй и прочего груза лежал неприметный корродированный кусок бронзы и дерева – на него тогда никто особо не обратил внимания.

Лишь спустя годы исследований специалисты поняли, что это сложный прибор, созданный для вычисления астрономических координат. Сегодня артефакт хранится в Национальном археологическом музее Афин.

Видео дня

Кто именно создал механизм – до сих пор неизвестно. Согласно одной из версий исследовательского проекта Antikythera Mechanism Research Project, устройство могло быть изготовлено в одной из коринфских колоний, возможно в Сиракузах, и его появление может быть связано со школой Архимеда.

Внутри прибора – более 30 бронзовых зубчатых колес, которые вручную воспроизводили циклы Луны, Солнца и известных на то время планет. Система использовала эпициклические передачи, чтобы компенсировать неравномерность движения небесных тел. На передней панели располагался шар, разделенный на белую и чёрную половины – он показывал фазы Луны.

В 1959 году физик Дерек де Солла Прайс начал изучать 82 фрагмента, поднятых с корабля. Позже вместе с греческим ядерным физиком Харалампосом Каракалосом он сделал первые рентгеновские и гамма-снимки внутреннего строения устройства.

Анализ показал, что механизм содержал 27 зубчатых колес, некоторые из которых имели до 127 и даже 235 зубцов – уровень точности, впечатляющий для той эпохи. В 2017 году Google посвятил устройству дудл, назвав его первым механическим компьютером в истории.

Впрочем, ученые до сих пор спорят о точности работы механизма. Исследователи Тони Фрит и Александр Джонс с помощью симуляций выяснили, что прибор мог вычислять положение Марса с погрешностью до 38 градусов. По словам авторов исследования, это расхождение объясняется ограниченными астрономическими знаниями античности, а не низким качеством изготовления.

Другие исследователи считают, что даже малейшие дефекты в изготовлении деталей могли приводить к заклиниванию или проскальзыванию механизма – это оставляет открытым вопрос, насколько надежно он работал в реальных условиях.

Интерес к артефакту не угасает и по сей день. В нескольких странах создали его реплики для науки и образования – в частности, в рамках мексиканского проекта Monumental Antikythera Mechanism, который призван познакомить новое поколение физиков и инженеров с принципами работы древнего устройства.

Другие интересные находки

Ранее мы писали, что под шельфовым ледником Фильхнера в Антарктиде исследователи с помощью автономного подводного робота обнаружили огромное скопление рыбьих гнезд, которое по размерам можно сравнить с целым городом. По подсчётам учёных, колония раскинулась на площади примерно 240 квадратных километров и насчитывает около 60 миллионов гнезд, каждое из которых охраняет отдельная рыба.

А в Великобритании мужчина с помощью металлоискателя обнаружил клад из бронзовых предметов времён Древнего Рима. Среди находок – две украшенные эмалью накладки, стеклянная фишка для игры, костяной игральный кубик, а также фрагменты бронзового погремушки, которое когда-то использовали римляне во время религиозных обрядов.

Вас также могут заинтересовать новости: