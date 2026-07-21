Под Андами нашли гигантское месторождение золота: почему его разработка станет катастрофой

Кроме 907 тонн золота под землей могут залегать до 13 млн тонн меди и почти 18,6 тыс. тонн серебра. Геологи ответили, сможет ли человечество когда-нибудь добыть эти запасы.

Под горным хребтом Анд на границе Аргентины и Чили геологи обнаружили гигантское месторождение меди, золота и серебра, которое уже называют одним из крупнейших в мире. Однако экологи уже предупредили, что его разработка нанесет серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает Popularmechanics, новая оценка минеральных ресурсов месторождения Фило-дель-Соль показала, что оно может содержать примерно в пять раз больше металлов, чем считалось ранее.

Исследование основано на данных более 400 дополнительных разведочных скважин. Оно показало, что более глубокие слои месторождения содержат значительно больше меди, чем показывали предыдущие исследования.

Видео дня

В частности, по оценкам компании Lundin Mining, под землей могут залегать до 13 млн тонн меди, около 907 тонн золота и почти 18,6 тыс. тонн серебра.

Генеральный директор компании Джек Лундин назвал Фило-дель-Соль одним из важнейших открытий в горнодобывающей отрасли за последние 30 лет.

Эксперты отметили, что это месторождение может сыграть важную роль в развитии "зеленой" энергетики. Медь необходима для производства электромобилей, ветровых турбин и электросетей, тогда как золото используется не только в ювелирном деле, но и в телекоммуникациях, авиакосмической промышленности и электронике.

Добыча может оказаться чрезвычайно сложной

Несмотря на огромные запасы полезных ископаемых, их добыча станет серьезным вызовом. Дело в том, что месторождение расположено на высоте около 5000 метров над уровнем моря в пустыне Атакама. Из-за разреженного воздуха и суровых климатических условий рабочие могут страдать от горной болезни, а доставка техники и оборудования окажется чрезвычайно сложной.

Кроме того, экологи опасаются, что масштабная добыча может нанести ущерб уязвимым высокогорным экосистемам Анд.

Экологи бьют тревогу

Представители природоохранных организаций подчеркивают, что реализация проекта может поставить под угрозу ледники, которые являются главным источником пресной воды для Аргентины.

По данным экологической организации Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), около 70 % питьевой воды страны поступает именно из ледников.

Еще одной проблемой являются огромные объемы воды, необходимые для добычи полезных ископаемых. По данным FARN, один из крупнейших аргентинских рудников ежегодно использует около 25 млрд литров воды – это более трети годового потребления для 500 000 жителей региона.

Другие новости о месторождениях

Ранее геологи раскрыли тайну образования редкоземельных металлов. Открытие геологов может кардинально изменить подход к поиску стратегически важных металлов.

Вас также могут заинтересовать новости: