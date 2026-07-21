Милая встреча зайца и птицы: в Нацпарке 'поймали' невероятный эпизод из жизни дикой природы

Животное пришло на водопой, а птица в этот момент искала еду.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", исследователям удалось зафиксировать, как на побережье "сошлись" кулик и чайка. Животное и птица застыли друг напротив друга, но не испугались и не обидели друг друга.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. Он же обнародовал соответствующий кадр встречи, очевидно, с фотоловушки.

"Когда над лиманами в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" становится тихо, несмотря на войну России против Украины, дикая природа дает животным возможность отдохнуть и демонстрирует толерантность животных, которые не боятся друг друга", – написал он.

Видео дня

По его словам, на снимке запечатлено событие на лимане Шаганы, где много пищи для куликов. Они здесь питаются различными мелкими гидробионтами. Напротив кулика – серый заяц (русак).

"Он пришел попить воды, хотя она и не очень пресная – около 10 г соли на литр воды", – отметил ученый.

Тузловские лиманы – больше новостей

Как писал УНИАН, недавно в Одесской области на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировали редких птиц – кудрявого пеликана и розовых пеликанов. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев обнародовал видео с фотоловушки. Он пояснил, что пеликаны отдыхали после охоты на лимане Шаганы.

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