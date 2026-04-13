Россия способна заставить страны Балтии капитулировать за 90 дней: аналитики описали ход событий

В рамках эксперимента были смоделированы события, которые произойдут почти через два года на фоне усиления правых антиевропейских сил в Европе и затянувшейся войны США с Ираном.

Россия способна заставить Литву капитулировать всего за 90 дней, даже без ввода войск на ее территорию.

Об этом пишет Defense News со ссылкой на новые исследования, подготовленные аналитическим центром Baltic Defense Initiative, базирующимся в Вильнюсе. Целью моделирования потенциального нападения было выявление уязвимостей в системе обороны Литвы и их скорейшее устранение.

В рамках эксперимента были смоделированы события, которые происходят почти через два года на фоне усиления правых антиевропейских сил в Европе и затяжной войны США с Ираном. Согласно сценарию, в декабре 2027 года Марин Ле Пен, которая якобы становится президентом Франции, выводит страну из механизма "ядерного зонтика" для союзников по НАТО. То есть, фактически сворачивая договоренности о ядерном сдерживании вместе с Великобританией.

Между тем США, по замыслу авторов, будут истощены войной с Ираном и исчерпают запасы вооружений. В таких условиях Россия наносит массированный удар по Литве: сначала гиперзвуковыми ракетами по органам власти, а затем – с использованием более 170 тысяч дронов-камикадзе типа Shahed в течение 60 дней.

В результате столица страны Вильнюс подвергнется масштабным разрушениям – будут уничтожены мосты, электростанции, больницы и объекты водоснабжения.

На 90-й день Москва выдвигает ультиматум: страны Балтии должны согласиться на оккупацию, иначе следующими целями станут Рига и Таллинн.

Эксперты и чиновники по-разному оценивают вероятность подобного развития событий. Страны Восточной Европы в последние годы активно наращивают оборонные расходы, чтобы в случае войны стать серьезным препятствием для потенциального агрессора. В частности, эстонская разведка ранее заявляла, что Россия вряд ли нападет на страны НАТО в течение ближайших двух лет – отчасти благодаря укреплению оборонных возможностей Европы.

Что показал эксперимент

Основатель Baltic Defense Initiative Тьебо Девергран обратил внимание на слабое место в конституции Литвы. По его словам, в ней не предусмотрена четкая процедура передачи власти в случае одновременной недееспособности президента и спикера парламента.

В такой ситуации может возникнуть неопределенность относительно того, кто должен исполнять обязанности главнокомандующего. Исследователь считает, что этот пробел необходимо устранить.

В целом аналитический центр подготовил более 200 предложений по укреплению обороны Литвы, основанных на французской модели сдерживания, сформированной после Второй мировой войны.

Авторы подчеркивают, что сценарий был построен на реальных характеристиках современного вооружения, темпах его производства и актуальных политических тенденциях. Главная цель – не прогноз, а предупреждение: своевременное выявление слабых мест и подготовка к возможным угрозам.

Угроза войны в Европе

Несколько недель назад Reuters писало, что десять стран Европы готовят планы эвакуации населения на случай войны. Инициатива учитывает опыт полномасштабной войны в Украине.

К разработке планов присоединились Германия и Польша вместе с другими странами-членами НАТО, такими как Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Военный эксперт Валентин Бадрак считает, что страны НАТО в ближайшее время не будут готовы к прямому столкновению с армией РФ. Эксперт уточнил, что речь идет о возможном столкновении с Москвой в ближайший год – полтора.

