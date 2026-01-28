Фицо обвинил Politico в попытке подорвать 'конструктивные отношения' Словакии и США

Премьер Словакии опроверг разговор с лидерами ЕС о состоянии президента США.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на публикацию Politico, в которой говорилось, что якобы во время саммита в Давосе он заявил лидерам ЕС, что "обеспокоен" душевным состоянием президента США Дональда Трампа. Фицо в соцсети Х написал, что это ложь.

"Я категорически отвергаю ложь ненавистного, пробрюссельского либерального портала Politico", - говорится в заявлении Фицо.

Он назвал это "попыткой убийства политических лидеров в Словакии и США". Премьер Словакии добавил, что "только вчера был вынужден опровергнуть ложь нового либерального пробрюссельского венгерского политика Петера Мадяра, как менее чем через 24 часа он вынужден опровергать ложь портала о его оценке встречи с Трампом".

"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но это не помешало порталу Politico придумать ложь", - написал Фицо.

Он отметил, что является "любимцем" этого портала, где "суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями".

Премьер Словакии подчеркнул, что на саммите он неформально не разговаривал ни с одним премьер-министром или президентом о своем визите в США.

В то же время, Фицо заявил, что якобы происходили постоянные попытки сорвать его визит в США, как это было в случае, когда он собирался посетить Россию. Он добавил, что некоторые страны Европы тогда не позволили ему пролететь над их территорией.

При этом премьер Словакии рассказал, что согласен со многими стратегиями президента США, но с некоторыми – нет.

"Честно говоря, я ожидал, что после моего резкого заявления по Венесуэле мой визит в США будет отменен. Этого не произошло, что заставляет меня еще больше ценить встречу с президентом США", - написал политик.

Фицо обвинил издание в попытке разрушить конструктивные отношения, которые Словакия имеет со всеми четырьмя углами мира.

"Это также влияет на заинтересованность Словацкой Республики в диверсификации своей мирной ядерной программы и сотрудничестве с США", - добавил премьер-министр Словакии.

По его словам, если нужно высказать критическое мнение, для этого Фицо не нужны мегафоны. Политик привел в пример его заявление о необходимости замены Каллас.

