Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, один из немногих политиков ЕС, часто поддерживающих позицию Дональда Трампа, во время саммита в Давосе заявил лидерам ЕС, что после личной встречи с президентом США был "обеспокоен" его душевным состоянием. Об этом изданию Politico рассказали пять европейских дипломатов, ознакомленных с содержанием разговора.

Источники отмечают, что премьер-министр Словакии сделал свои замечания на отдельной неформальной встрече некоторых лидеров и главных должностных лиц ЕС. По словам двух дипломатов, Фицо использовал слово "опасный", описывая поведение президента США во время их личной встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.

Хотя ни один из дипломатов, беседовавших с изданием, не присутствовал на встрече, отдельные лидеры проинформировали их о содержании разговора вскоре после его завершения. При этом все они заявили, что не знают подробностей того, что Трамп сказал Фицо, что могло вызвать такую бурную реакцию.

Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, заявила: "Это абсолютно полная фейковая информация от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной".

Высокопоставленный чиновник администрации США, присутствовавший на встрече с Трампом и Фицо, также сказал, что не помнит никаких неловких моментов или неуместных обменов репликами. Он сказал, что встреча была "приятной, обычной и включала в себя несколько непринужденных обменов репликами".

В то же время один из европейских дипломатов сказал, что Фицо, похоже, был "травмирован" своей встречей с Трампом. Фицо охарактеризовал Трампа как "сошедшего с ума", сказал дипломат, используя слова, которые ему передал лидер его страны, непосредственно участвовавший в разговоре.

Глубокий кризис

Даже без заявлений Фицо европейские лидеры и высокопоставленные чиновники все больше обеспокоены "непредсказуемостью" президента США, по словам шестого дипломата ЕС, который не был напрямую проинформирован лидером о состоявшемся на прошлой неделе разговоре.

Опасения по поводу здоровья президента США "быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях", – сказал чиновник ЕС.

79-летний Трамп неоднократно и решительно отрицал наличие у него каких-либо заболеваний, влияющих на когнитивные функции, заявив на этой неделе журналу New York Magazine, что он не страдает болезнью Альцгеймера.

Политика Трампа

Reuters пишет, что внезапные заявления и неожиданные изменения, внешней политики Трампа уже нанесли непоправимый ущерб отношениям с ключевыми союзниками США.

Также Американские аналитики отмечают, что стремление Трампа иметь неограниченную власть создает проблемы российскому диктатору Владимиру Путину. Ведь Россия годами получала геополитическое преимущество, агрессивными военными рисками. Теперь, похоже, США будут повторять это.

