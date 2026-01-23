Перенос сроков может быть связан с тем, что космические аппараты не были изготовлены вовремя.

Запуск первых 16 низкоорбитальных спутников "Бюро 1440", который был запланирован на 2025 год, отложен на 2026-й. Об этом сообщает "Коммерсант".

Источники издания на космическом рынке предполагают, что перенос сроков связан с тем, что не удалось вовремя изготовить необходимое количество спутников.

При этом еще в декабре на заседании общественного совета при Минцифре РФ заместитель главы министерства Дмитрий Угневенко отчитался, что "Бюро 1440" в прошлом году создало предусмотренные 16 аппаратов.

В паспорте федерального проекта "Инфраструктура доступа к Интернету" указано, что:

первые 16 спутников следует запустить в 2025 году;

в 2026 году их должно стать уже 156;

в 2027 году - 292;

в 2028 году - 318.

Для вывода такого количества аппаратов на орбиту планируется осуществить 24 запуска до 2030 года.

Согласно отчету Минфина, по итогам 2025 года было освоено все 100% средств, выделенных на упомянутый выше федеральный проект. В самом "Бюро 1440" говорят, что "все идет по плану".

В целом эксперты неоднозначно оценивают перспективы российского аналога Starlink. По их словам, учитывая ограниченность российского рынка, коммерческий успех системы будет зависеть от стоимости абонентских терминалов.

На Западе крайне скептически оценивают "космические" перспективы путинской России. По мнению специалистов, санкции, война и технологическая изоляция поставили российскую космическую отрасль в тупик - даже ключевые проекты могут остаться только на бумаге. Таким образом, специалисты считают, что Россия может больше никогда не полететь в космос.

Одним из самых громких провалов последних лет стала миссия "Луна-25". Напомним, 19 августа 2023 года российская автоматическая межпланетная станция сошла с орбиты и разбилась о поверхность Луны.

После чего известный ученый Михаил Маров не выдержал позора России в связи с провалом миссии и попал в больницу.

