После девяти месяцев ожидания Скупщина Черногории решила присоединить свои Вооруженные силы к деятельности НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и обучения для Украины. Речь идет о программе NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Об этом пишет Radio Slobodna Evropa.

Всего за решение проголосовали 44 депутата, 5 из которых выступили против, а двое воздержались. Инициатива была принята на основе предложения Совета по вопросам обороны и безопасности, которое утвердили еще 7 февраля 2025 года.

В частности члены Совета договорились, что участие военных Черногории в рамках миссии NSATU будет происходить только на территории стран-членов НАТО.

Отмечается, что миссия NSATU должна координировать подготовку украинских сил безопасности и способствовать укреплению обороноспособности нашего государства.

В то же время министр обороны Черногории Драган Крапович заявил, что это решение является продолжением обязательств, которые были приняты на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

В свою очередь Демократическая народная партия (DNP), которая входит в правящую коалицию, выступила против участия страны в миссии.

"Это может лишь еще больше ухудшить наши отношения с Российской Федерацией. Разумнее было бы оставаться в стороне от чужих конфликтов", - считает депутат от DNP Владислав Бойович.

Известно, что это уже вторая миссия, в которой участвует Черногория после начала полномасштабной войны РФ в Украине. Первой была миссия ЕС по военной помощи Украине (EUMAM), которую одобрил парламент в июне 2025 года после девяти месяцев задержки.

Ранее Associated Press писал, что две страны НАТО разворачивают антидронную систему, протестированную в Украине. Речь идет о Польше и Румынии, которые уже испытывают новую американскую систему обнаружения и уничтожения дронов Merops.

"Эта система обеспечивает нам очень точное обнаружение и позволяет дешево сбивать дроны по низкой цене. Это гораздо эффективнее, чем поднимать F-35 в воздух для уничтожения дронов ракетой", - рассказал полковник Марк Маклеллан из Объединенных сухопутных сил НАТО.

В то же время командующий ВВС Швеции Йонас Викман заявил, что НАТО должно учиться у Украины, если не хочет проиграть войну с РФ. Он отметил, что происходящее в Украине является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее всех".

"Тактика эволюционирует каждую неделю. Почти ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используется так, как было запланировано", - пояснил Викман.

