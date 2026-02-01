Путин подходит к концу и Украина не должна плясать, как дрессированный медведь, - британский экс-офицер

Он отметил, что у кремлевского преступника заканчиваются люди, которых можно использовать в качестве пушечного мяса на Донбассе.

Пока российский диктатор Владимир Путин театрально объявил о паузе в атаках на гражданские цели в Украине и получил за это неуместную похвалу от президента США Дональда Трампа, Украине не следует питать иллюзий.

Как пишет в колонке для The Telegraph полковник, бывший офицер армии Великобритании Хэмиш де Бретон Гордон, Путин предлагает прекратить свои военные преступления всего на 7 дней. "Это не жест уверенного в себе полководца; это маневр лидера, чья армия находится на грани краха", - отметил он.

Армия РФ в упадке

Хэмиш де Бретон Гордон пишет, что ВС РФ находятся в состоянии глубокого упадка, о чем говорят данные, что раненых заключенных, многие из которых безрукие и безногие, принудительно отправляют обратно на передовую. Некоторым даже не дали протезы - ожидается, что они вернутся в бой на костылях.

Видео дня

"Это не стойкость, это отчаяние", - констатировал британский военный и добавил, что после того, как в Украине были убиты более 1,5 млн человек, Путин выжимает последние силы из своих войск.

"Он закупил и угробил 15 тыс. северокорейских солдат. Российские вербовщики прочесывают Африку в поисках наемников. Тюрьмы опустели. И теперь даже безногих бросают обратно в бой. Для любого, кто находится в боеспособном возрасте при Путине, или, по сути, для любого, кто едва может стоять и держать винтовку, это должно стать пугающим отрезвляющим уроком", - считает он.

Хэмиш де Бретон Гордон отметил, что это говорит о двух важных вещах. Во-первых, российская армия теряет боеспособность: за последние 2 года РФ захватила чуть более 1% территории Украины ценой более 500 тыс. жертв и продолжает терять около 1000 человек в день.

"С начала 2024 года российские войска продвигаются на 15-70 м в день, что является серьезным обвинением в адрес их тактики и руководства. Это считалось бы провалом даже по меркам Пашендале и Вердена в Первой мировой войне", - отметил британский офицер.

Он отметил, что это война на истощение в самом жестоком ее проявлении.

"Эти раненые солдаты используются как расходный материал в качестве "поглотителей пуль" в надежде, что у Украины в конце концов закончатся боеприпасы. Это произойдет только в том случае, если мы на Западе это допустим", - подчеркнул он.

Во-вторых, это демонстрирует полное пренебрежение Кремля к собственному народу. В то время как простые россияне беднеют, Кремль вкладывает оставшиеся ресурсы в ракеты и беспилотники, чтобы терроризировать украинцев, а не заботиться о собственном народе.

"Для Кремля российская армия – просто пушечное мясо. Осужденные и иностранные новобранцы стоят еще меньше, если это вообще возможно. Ирония очевидна: если это действительно отражает состояние современной российской армии, то относительно небольшое увеличение западной поддержки позволит Украине одержать победу", - считает офицер.

Украина и переговоры о мире

Хэмиш де Бретон Гордо считает, что все признаки указывают на то, что российская армия приближается к кульминации.

"Украина должна вести переговоры с позиции силы, а не плясать, как дрессированный медведь, чтобы угодить Вашингтону, потакая фантазиям Москвы", - высказал мнение офицер

Он отметил, что в этой войне было много ложных надежд. "Но поскольку у Путина быстро заканчиваются люди, которых можно бросить в мясорубку Донбасса, это может стать моментом реального рычага давления", - подчеркнул бывший военный.

Он добавил, что у Трампа есть реальная возможность добиться исторического мира, но только если он окажет давление там, где это необходимо: на Путина, человека, который может положить конец этой войне, а не на Зеленского, человека, который не может.

Переговоры с РФ

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине намечен на 1 февраля в ОАЭ. На переговорах в Абу-Даби остаются нерешенными три вопроса. Это российское требование в отношении украинских территорий, это предоставление Украине гарантий безопасности, и когда именно должны прекратиться боевые действия - до подписания мирного соглашения или после.

Сегодня Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники написал, что Кремль видит немного шансов на прорыв на мирных переговорах, поскольку Путин не готов отказаться от заполучения всего Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: