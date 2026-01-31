'Не шаг к миру': пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину, - Fox News

Эксперты предупреждают, что временное затишье в ударах РФ может усилить позиции Москвы на переговорах и не изменит ситуацию на фронте.

Украина срочно принимает меры для усиления противовоздушной обороны на фоне ожидаемого завершения временной паузы в российских авиаударах по Киеву и другим городам. Военные и дипломатические эксперты предупреждают, что эта пауза вряд ли изменит ситуацию на поле боя и может в конечном итоге усилить переговорные позиции Москвы, пишет Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны "очень близки к урегулированию", выразив осторожный оптимизм в отношении возможных переговоров между Россией и Украиной. В то же время в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы согласился на личную просьбу Трампа приостановить удары по Киеву до 1 февраля, назвав это шагом для создания условий для диалога. Украинская власть подчеркнула, что никакого формального прекращения огня не существует.

На фоне прогнозов резкого похолодания – до минус 26 °C в Киеве – президент Владимир Зеленский заявил об усилении систем ПВО ближнего радиуса действия для защиты прифронтовых и приграничных городов, в частности Херсона, Никополя и общин Сумской области. По его словам, российские беспилотники фактически ведут непрерывные атаки на гражданское население в этих районах.

Несмотря на паузу, в России звучат публичные призывы к эскалации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости применения "оружия возмездия", а глава Чечни Рамзан Кадыров открыто высказался против любых переговоров.

Символическая пауза

Эксперты отмечают, что пауза носит скорее символический характер. Вице-адмирал в отставке Роберт С. Гарвард считает, что прекращение ударов является политическим сигналом, а не отражением изменений в военной стратегии России. По его словам, это может ослабить позиции Украины в переговорах после завершения паузы.

Бывшая высокопоставленная чиновница Госдепартамента США Керри Филипетти также предостерегла от восприятия паузы как шага к миру. Она подчеркнула, что короткое затишье не меняет реалий войны и может создать дополнительные риски для Украины.

Отдельно Зеленский заявил о проблемах с защитой гражданского населения из-за задержек западного финансирования. По его словам, задержки с платежами по программе закупки вооружения привели к дефициту ракет Patriot накануне недавних российских ударов, которые вызвали отключение электроэнергии в отдельных районах Киева.

Гарвард отмечает, что дефицит систем ПВО является глобальной проблемой на фоне роста угроз со стороны России и Китая. По его мнению, тактическая пауза в ударах может в конечном итоге сыграть на руку Москве, демонстрируя ее готовность к диалогу без реального изменения курса войны.

"Эта тактическая пауза только усиливает переговорную позицию России", – сказал Гарвард. "Путин показывает миру, что он готов слушать и реагировать. Взамен он захочет большей поддержки своей позиции и требований".

"Время покажет", – добавила Филипетти. "Дипломатия всегда может казаться безрезультатной, пока не будет заключено настоящее соглашение. Если эту короткую паузу, вызванную постоянным давлением президента Трампа на Путина, можно будет использовать для достижения дополнительного прогресса в трехсторонних переговорах, это будет очень позитивным результатом".

Энергетическое перемирие – главные новости

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

На фоне этого заявления президент Владимир Зеленский, о прекращении ударов по энергетике говорилось на трехсторонних переговорах Украины, США и России в Абу-Даби.

Вскоре в Кремле заявили, что Россия согласилась не наносить удары по украинской энергетике только до 1 февраля.

