По словам одного из высокопоставленных чиновников, такие предупреждения могут быть паническими.

Российский диктатор Владимир Путин решительно настроен "испытать красные линии Запада", а также будет готов к военному конфликту с НАТО до 2030 года. Об этом заявил президент Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль, пишет Bloomberg.

По его словам, президент России хочет расширить сферу влияния Кремля в Европе и вытеснить вооруженные силы США с континента, ведь его расходы на оборону превышают уровень ЕС.

"Кремль рассматривает Запад - и Германию также - как противника", - отметил Каль.

Видео дня

Он подчеркнул, что вероятность того, что НАТО в какой-то момент может применить положение о взаимной обороне, является высокой.

В то же время один из высокопоставленных чиновников, который знаком с дискуссиями в НАТО, на условиях анонимности отметил для Bloomberg, что такие предупреждения могут быть паническими.

"Путин, скорее всего, воздержится от прямой конфронтации и сосредоточится на таких видах деятельности, как дезинформационные кампании, кибератаки и саботаж", - цитирует издание слова чиновника.

В то же время Каль добавил, что сейчас федеральная разведывательная служба Германии фиксирует агрессивную деятельность российских спецслужб, в том числе возросший уровень шпионажа и саботажа.

НАТО и Украина - последние новости

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что непредоставление Украине значительной военной поддержки облегчило РФ подготовиться к полномасштабному вторжению. По его словам, это должно стать для всех партнеров уроком на будущее.

В свою очередь бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что Европа не будет в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО. По его словам, из опыта 2008 года можно сделать вывод, что членство Украины в Альянсе необходимо для сдерживания российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: