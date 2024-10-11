Штаты должно помочь Украине пополнить ряды государств-членов Альянса, полагает дипломат.

В 2008 году руководство США выступало за то, чтобы Украина стала членом НАТО, однако власти Германии и Франции были непоколебимы в своем противостоянии.

Немецкая и французская стороны полагали, что смогут повлиять на действия России, установив более тесные связи с Москвой, и как оказалось, их прогнозы были ошибочными, говорится в материале бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора на сайте The New York Times. Дипломат уверен, что "Европа не будет в безопасности - и не будет целостной и свободной - пока Украина не будет в НАТО".

"Президент Буш (Джордж Буш, - Ред.) и госсекретарь Райс (Кондолиза Райс, - Ред.) смогли добиться включения в итоговое коммюнике (саммита Альянса в Бухаресте в 2008 году, - Ред.) о том, что Украина в конечном итоге будет в НАТО, но без указания того, когда и как", - отмечается в материале.

Видео дня

По мнению дипломата, неспособность Альянса предложить Украине курс на членство, скорее всего, привела российского диктатора Владимира Путина к выводу, что Запад не поддержит это государство, если РФ на него нападет:

"Если бы в 2008 году НАТО предложила Украине и Грузии путь к членству в НАТО, Россия, возможно, не вторглась бы в эти две страны, а Украина не пережила бы сегодняшнюю ужасную российскую войну".

Бывший посол полагает, что с 2008-го можно сделать вывод, что членство Украины в Альянсе необходимо для сдерживания российской агрессии. "До сих пор Путин нападал только на страны, не входящие в НАТО. Во-вторых, чтобы добиться членства Украины в НАТО, Соединенные Штаты должны начать действовать как можно раньше, сделав это явным приоритетом следующего саммита НАТО, который состоится в июне", - подчеркнул дипломат.

Тейлор полагает, что американская сторона должна использовать все имеющиеся у нее "рычаги влияния в ходе продолжительной кампании, чтобы убедить союзников по НАТО сделать этот шаг".

"Многие союзники сейчас поддерживают членство Украины в НАТО, в том числе Франция, Великобритания, Польша, страны Балтии, северные государства и большинство стран Центральной и Восточной Европы. Еще несколько союзников заявили, что не будут препятствовать этому. И снова ключевую роль сыграет Германия. Потом нужно будет убедить Венгрию, Словакию и Турцию", - объяснил автор.

Экс-посол считает, что "при достаточной приверженности и решимости это может произойти". Дипломат предупредил, что Европа не будет целостной и свободной, пока Украина не станет членом НАТО, а украинская сторона не согласиться закончить войну без вступления в Альянс:

"Соединенные Штаты играют ключевую роль и должны продемонстрировать устойчивое, настойчивое и творческое лидерство. При наличии уверенности и силы, а также упорной работы со всех сторон Украина может стать членом НАТО. Ради мира в Европе она должна это сделать".

Вступление Украины в НАТО - новости, которые стоит знать

Украина взяла курс на вступление в НАТО и ЕС, когда Россия начала против нее агрессивно действовать - в 2014 года захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Украина официально подала заявку на вступление в Альянс 30 сентября 2022 года - через несколько месяцев после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на нашу землю.

После саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил в июле 2023 года Украине, Киеву оказали поддержку в приближении к вступлению в Альянс, и был создан новый формат сотрудничества - Совет Украина - НАТО. Для того, чтобы стать членом Альянса, Киеву нужно реформировать свои вооруженные силы.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ранее никто не был готов к членству Украины в НАТО, однако сейчас большинство союзников к этому стремятся.

Вас также могут заинтересовать новости: