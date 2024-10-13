В то же время он уверяет, что союзники не закрывали глаза на российскую угрозу.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что непредоставление Украине значительной военной поддержки облегчило России полномасштабное вторжение.

В интервью Spiegel он заявил, что это должно стать для всех партнеров уроком на будущее. "Мы инвестируем в нашу военную силу не для того, чтобы вести войну, а чтобы предотвратить ее. Иначе не только Россия, но и никто не будет воспринимать нас серьезно", - добавил экс-генсек.

По его словам, страны Североатлантического Альянса видели, что кремлевский правитель Путин становится все более агрессивным, поэтому после незаконной аннексии Крыма укрепили оборону. "Впервые после окончания холодной войны мы развернули боевые войска на восточном фланге Альянса. Поэтому мы отнюдь не закрывали глаза", - добавил экс-генсек.

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В то же время Столтенберг до сих пор считает стратегию бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России правильной:

"Было правильно попытаться построить лучшие отношения с Россией после холодной войны. Даже после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе мы продолжали встречаться в Совете НАТО-Россия. Последний раз в январе 2022 года".

Отставка Столтенберга

Напомним, что он занимал должность генсека НАТО с 2014 года. 1 октября его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В одном из недавних интервью Столтенберг сказал, что недооценил президента Украины Владимира Зеленского, поскольку не мог представить, что тот станет военным лидером.

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