В 2025 году контингент российских оккупационных войск будет гипертрофировано пополняться людским ресурсом, отметил обозреватель.

Потребность в людском ресурсе для продолжения войны остается приоритетной у Путина. На этом акцентировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя информацию о возможной отправке северокорейских солдат на войну в Украину.

"В ближайшие месяцы, а особенно в 2025-м году контингент российских оккупационных войск будет гипертрофировано пополняться людским ресурсом, которым в основном и будет воевать Россия", - считает эксперт.

В связи с этим, по его мнению, "вполне логично" появление боевых подразделений из солдат КНДР в составе российских оккупационных войск. Хотя это более проблематично, чем комплектация ими инженерных бригад из-за языкового барьера, отметил обозреватель.

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Он добавил, что "логичным" для россиян было бы размещать северокорейские подразделения в тыловой, приграничной зоне или на временно оккупированных территориях.

"С другой стороны, острая потребность в людях на фоне наращивания пехотной компоненты в 2025 году может заставить кидать эти силы на линию боевых столкновений", - указал Коваленко.

Эксперт акцентировал, что в том случае, если северокорейские военные пополнят российские войска, международным партнерам следует пересмотреть подходы и отношение к войне в Украине.

Отправит ли Россия солдат КНДР на войну в Украину - что сообщалось

Напомним, в американском Институте изучения войны, ссылаясь на представителя украинской разведки, сообщили, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России.

Отмечалось, что к концу 2024 года этих солдат КНДР российское военное командование может направить на фронт в Украине или в приграничные районы России, "чтобы высвободить резервы для ведения боевых действий".

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