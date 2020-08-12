"Процесс радикализируется": предприниматель из Минска рассказал о противостоянии с ОМОНовцами

Мужчина считает, что сейчас происходит "рождение белорусской нации".

Предприниматель из Минска Юлий Абрамович считает, что в столкновениях с представителями силовых структур происходит "рождение белорусской нации".

Об этом он сказал в эфире телеканала " Украина 24 ".

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"Я не покривлю душой: мы сейчас наблюдаем рождение белорусской нации, именно в этих боях. Процесс радикализируется, мне это страшно не нравится. Первые убитые уже есть - около десятка, просто о них пока не все знают", - сказал предприниматель.

"ОМОН тоже звереет, вчера людей били с особой жестокостью, но люди уже отвечают так же. Я видел, когда омоновцу пробили голову, не знаю, выжил он или нет. Что будет дальше - не знаю, пока не дошло до коктейлей Молотова, были лишь единичные случаи ", - сказал Абрамович.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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