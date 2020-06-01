Порноактриса рассказала, как смогла увеличить доход во время карантина

Девушка начала продавать свои откровенные фото и видео.

Порноактриса Мейтленд Уорд призналась, что в условиях карантина ей удалось не только продержаться на плаву, а и увеличить свой доход.

Об этом она рассказала в интервью изданию The Ringer.

Ранее Мейтленд Уорд снималась в детском сериале Boy Meets World, потом перешла в порно, но из-за карантина была вынуждена приостановить работу.

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Девушка начала продавать свои откровенные фото и видео, и на ее аккаунт в сервисе OnlyFans уже подписались более 15 тысяч человек. Все они вносят обязательную ежемесячную оплату, чтобы получить доступ к контенту Уорд.

Подписчики платят актрисе по 7,99 доллара в месяц, а ее заработок составляет 120 тысяч долларов в месяц. Также девушка проводит приватные беседы и особые трансляции. В одной из них звезда голой готовила печенье.

За период карантина количество подписчиков на ее странице значительно увеличилось. Девушка обещает продать свои откровенные ролики, а деньги передать организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, порноактеры рассказали о процессе съемок фильма для взрослых в условиях пандемии коронавируса.

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