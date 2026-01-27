У Германии исчерпаны возможности поддерживать украинскую ПВО: заявление Писториуса

Министр подчеркнул, что Германия "сделала непропорционально много" в этой сфере.

У Германии осталось мало возможностей для поддержки противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус 26 января в Берлине после встречи со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом, пишет Die Zeit.

По его словам, Германия уже "сделала непропорционально много" в сфере противовоздушной обороны Украины, в частности поставила более трети имеющихся ракетных систем Patriot, а также поставляет системы IRIS-T.

Однако, как отметил немецкий министр, этого недостаточно, учитывая значительное усиление российских атак. Поэтому он призвал союзников увеличить поддержку Украины.

"Было бы хорошо, если бы одна или две другие страны могли найти и поставить что-то еще для поддержки Украины", – сказал Писториус.

Проблемы с ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что до 16 января в Украине было несколько систем ПВО без ракет. Он подчеркнул, что речь идет не только о нехватке ракет для американских систем Patriot, но и о европейских системах ПВО. "Нельзя здесь обвинять только США. Потому что мы говорим обо всех системах, которые защищают нашу энергетику. Вопрос не только в системах Patriot. Их никогда не будет достаточно. В Украину за время войны завезли очень много разных систем. Для этого нужны разные пакеты ракет", - сказал Зеленский.

23 января президент Украины сообщил, что президент США Дональд Трамп согласился поставить дополнительные ракеты для Patriot. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время недавней их встречи. "Я общался с президентом Трампом и получил, не буду говорить, сколько ракет PAC-3 для Patriot", - сказал он.

