До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем ПВО без ракет, - Зеленский

Украина нуждается в ракетах не только для системы Patriot, отметил президент.

Украина получила пакет ракет для систем ПВО. Об этом во время совместного брифинга с президентом Чехии заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об ожиданиях от "Энергетического Рамштайна", передает корреспондент УНИАН.

"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. Сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у нас есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен Энергетический Рамштайн. Если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы или Америки", - сказал президент.

Он подчеркнул, что речь идет не только о нехватке ракет для американских систем Patriot, но и о европейских системах ПВО.

Видео дня

"Нельзя здесь обвинять только США. Потому что мы говорим обо всех системах, которые защищают нашу энергетику. Вопрос не только в системах Patriot. Их никогда не будет достаточно. В Украину за время войны завезли очень много разных систем. Для этого нужны разные пакеты ракет", - добавил Зеленский.

Системы ПВО в Украине

Напомним, что Украина продолжает пополнять парк ПВО. В частности, Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk.

В то же время сохраняется большая роль истребителей, которые сбивают вражеские ракеты. В частности, в строю останутся как минимум до 2030 года самолеты МиГ-29.

Вас также могут заинтересовать новости: