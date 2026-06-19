В Британии украинца приговорили к семи годам лишения свободы за поджог имущества Стармера

Его признали виновным по двум пунктам обвинения.

В Британии украинца, совершившего серию поджогов объектов, связанных с британским премьер-министром Киром Стармером, приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в течение пяти дней в мае 2025 года полиция выезжала на вызовы о пожарах в доме на севере Лондона, связанном со Стармером, в другом доме поблизости, где он ранее проживал и где до сих пор жила его невестка, а также на пожар, в котором сгорел автомобиль Toyota, ранее принадлежавший британскому лидеру.

В ходе расследования правоохранители установили, что за этой серией поджогов стоит 22-летний украинец Роман Лавринович. В понедельник, 15 июня в лондонском суде Олд-Бейли его признали виновным по двум пунктам обвинения в поджоге, совершенном с нарушением правил безопасности, что создавало угрозу для жизни людей. Вместе с ним был осужден и 27-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк, родившийся в Украине, за сговор с целью совершения поджога.

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Прокуроры лондонского суда заявили, что Лавриновичу предложили вознаграждение за совершение поджога через аккаунт в Telegram. Автор аккаунта связывался с ним как на русском, так и на украинском языках, и прокуроры не указали, кто или какая организация, как предполагается, стояла за этим аккаунтом. Лавринович в суде заявил, что не знал, на кого он должен был напасть.

"Вы не человек с высокими принципами и вас легко купили", - сказал обвиняемому судья Нил Гарнхэм.

Третий подозреваемый в деле о поджогах имущества Стармера

Напомним, что ранее аолиция Великобритании арестовала третьего подозреваемого в деле о поджогах объектов, связанных с британским премьер-министром Киром Стармером. Это 34-летний гражданин Украины Петр Починок, который обвиняется в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь других людей.

Починок обвиняется в сговоре с первыми двумя подозреваемыми - гражданином Румынии Станиславом Карпьюком и украинцем Романом Лавриновичем.

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