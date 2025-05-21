34-летний Петр Починок является гражданином Украины.

Полиция Великобритании арестовала третьего подозреваемого в деле о поджогах объектов, связанных с британским премьер-министром Киром Стармером. Как пишет Mirror, по данным полиции, он является гражданином Украины.

Скотланд-Ярд сообщил, что 34-летний Петро Починок, гражданин Украины "обвиняется в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь".

Сообщается, что Починок обвиняется в сговоре с первыми двумя подозреваемыми, 26-летним гражданином Румынии Станиславом Карпьюком и 21-летним украинцем Романом Лавриновичем, в "повреждении пожаром имущества, принадлежащего другому лицу".

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Починок был арестован в понедельник в районе Челси и предстанет перед лондонским судом позднее в среду.

"Обвинение, которое было санкционировано Королевской прокурорской службой, относится к периоду с четверга 17 апреля по вторник 13 мая этого года, в течение которого произошло три инцидента — пожар автомобиля в NW5 в четверг 8 мая, пожар у входа в собственность в N7 в воскресенье 11 мая и пожар по жилому адресу в NW5 рано утром в понедельник 12 мая. Все они связаны с высокопоставленной публичной фигурой, и поэтому сотрудники Управления по борьбе с терроризмом столичной полиции возглавили расследование пожаров", - отмечает полиция.

Лавринович предстал перед судом в пятницу и был заключен под стражу до дальнейшего слушания в Олд-Бейли, назначенного на 6 июня. Карпьюк предстал перед Вестминстерским магистратским судом во вторник и также был заключен под стражу.

Пожары, связанные со Стармером

Ночью 12 мая в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошел пожар. Речь идет о доме, которым его семья владеет с 2004 года и где проживала до того, как Стармер стал премьером и переехал на Даунинг-стрит.

Также на той улице произошел поджог автомобиля, а несколькими днями позже горело и у дверей еще одного дома, который также связывают с британским премьер-министром.

Отец задержанного по делу о поджогах украинца Романа Лавриновича утверждает, что его сын любил Британию и имел полностью проукраинские взгляды.

Также на следующий день после ареста Лавриновича задержали еще одного подозреваемого.

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