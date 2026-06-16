За поджогом дома и авто Стармера стоит Кремль, - FT

СМИ выявили сеть российских хакеров, которые через социальные сети вербовали исполнителей для поджогов, провокаций и дестабилизации ситуации в Великобритании.

Российские патриотические кибергруппы, в частности NoName, пытались использовать онлайн-посредников для продвижения интересов Кремля и разжигания социальной напряженности в Европе. По данным следствия, они вербовали людей в Великобритании для антиисламских провокаций, а также диверсионных атак на объекты, связанные с премьер-министром страны Киром Стармером, пишет Financial Times.

Как сообщается, тот же куратор, который организовывал поджоги, привлекал исполнителей к нанесению антиисламских граффити на мечетях и других объектах в Лондоне. Эти действия рассматриваются как часть более широкой кампании по искусственному обострению общественных конфликтов в Великобритании.

Связи группировки NoName с российскими властями официально не подтверждены. В то же время Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) считает, что связанные с ним инструменты были созданы в рамках секретного проекта организации, основанной Кремлем. По оценке американских специалистов, часть участников сети действует из идеологических соображений, тогда как другие могут иметь прямые или косвенные контакты с российским государством.

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Военный эксперт Марк Галеотти отметил, что большинство подобных групп не получают прямых приказов от властей, но их деятельность совпадает с интересами Кремля. По его словам, чем больше подобных атак происходит, тем сложнее Москве отрицать свою причастность.

Особое внимание следователи уделили организации "Прямое действие", которая позиционировала себя как британское ультраправое движение. Через Telegram и соцсети она призывала к нападениям на мечети, полицейские автомобили и распространяла инструкции по изготовлению взрывных устройств. Также участникам предлагали вознаграждение за акции протеста против правительства Стармера.

Нападения на имущество Стармера

Расследование показало, что на самом деле группой руководили люди из России. Для сокрытия своего местонахождения они использовали VPN-сервисы, а часть пропагандистского контента создавали с помощью искусственного интеллекта. В отдельных случаях администраторы допускали ошибки, оставляя кириллические символы в англоязычных сообщениях или публикуя посты в соответствии с российским часовым поясом.

Одним из исполнителей стал мужчина по фамилии Лавринович. По данным суда, он получал задания от куратора под псевдонимом El Money. Сначала мужчина расклеивал в Лондоне плакаты "Прямого действия", а впоследствии ему поручили поджечь автомобиль Toyota RAV4, ранее принадлежавший Киру Стармеру, а также два объекта недвижимости, связанных с премьером.

За выполнение заданий куратор пообещал выплатить несколько тысяч долларов в криптовалюте Tether, если инциденты попадут в национальные новости. Сам Лавринович утверждал, что не знал о связи объектов со Стармером. После ареста он заявил полиции о своих антироссийских взглядах и назвал Владимира Путина "террористом".

На суде мужчина объяснил, что согласился на работу из-за финансовых трудностей: его отец в Украине нуждался в дорогостоящем лечении. В то же время впоследствии он начал опасаться своего куратора и заявил, что переживал за безопасность собственной семьи.

Российские хакеры – последние новости

Как сообщал УНИАН, за последние несколько месяцев хакеры, связанные с Россией, взломали более 170 учетных записей электронной почты, принадлежащих прокурорам и следователям по всей Украине.

Московские шпионы следят за украинскими чиновниками, отвечающими за искоренение коррупции и преследование российских коллаборационистов. Данные были случайно выложены в Интернете хакерами и обнаружены Ctrl-Alt-Intel, коллективом британских и американских исследователей киберугроз.

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