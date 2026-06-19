Пекин посоветовал НАТО 'задуматься о себе' после обвинений в поддержке России

Китайская сторона отреагировала на недавние заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия ведет войну при поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи.

Китай отреагировал на заявления НАТО о возможной поддержке России в войне против Украины. В Пекине заявили, что не поставляют летальное вооружение ни одной из сторон конфликта, и призвали Альянс критически оценить собственную роль в международной безопасности.

Соответствующее заявление во время брифинга сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. По его словам, Китай придерживается нейтрального подхода к российско-украинской войне и не участвует в поставках оружия ни Украине, ни России.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Пекин контролирует экспорт товаров двойного назначения и ответственно подходит к выполнению международных обязательств.

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Отдельно китайская сторона отреагировала на недавние высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия ведет войну при поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи. В ответ в Пекине призвали Альянс изменить свое отношение к КНР, отказаться от политики конфронтации и "задуматься о своей роли как наследии холодной войны".

Линь Цзянь заявил, что НАТО следует пересмотреть свои подходы к обеспечению глобальной стабильности вместо того, чтобы перекладывать ответственность на другие государства.

"Пришло время, чтобы НАТО скорректировало своё ошибочное представление о Китае, перестало провоцировать конфронтации, перекладывать вину и задумалось о себе как о продукте холодной войны, о своей собственной роли в содействии миру и стабильности в мире", – заявил Линь Цзянь.

Поддержка России со стороны Китая

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз получил информацию о возможном участии китайских военных инструкторов в подготовке российских военнослужащих, участвующих в войне против Украины, сообщает Bloomberg.

Издание The Telegraph отмечает, что Россия существенно нарастила производство ударных беспилотников типа "Шахед", и значительную роль в этом играют поставки комплектующих из Китая. Именно китайские компоненты, в частности микрочипы для навигации и наведения, обеспечивают работу этих дронов.

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