Китай тайно поставляет 'мозг' для российских 'Шахедов', – The Telegraph

Москва наращивает производство на своем гигантском военно-промышленном комплексе.

Россия бьет рекорды по производству дронов "Шахед"– и главной движущей силой этого скачка является Китай. Пекин поставляет большинство компонентов для их производства, включая микрочипы, которые управляют полетом и наведением на цель, пишет The Telegraph.

В Татарстане работает гигантский производственный комплекс "Алабуга". Сообщается, что три года назад там производили около 10 дронов в день. Сегодня – уже 404. Ежемесячно с конвейера сходит более 5 000 "Шахедов". При этом только за последние тридцать дней Россия выпустила по Украине более 8 000 таких беспилотников.

Научно-исследовательский институт военной разведки Украины подсчитал: 65% компонентов этих дронов – китайского происхождения. Среди них – микрочипы, антенны, аккумуляторы, углеродное волокно и программируемые микросхемы FPGA, которые фактически являются "мозгом" оружия.

Таким образом, именно китайская электроника позволила не только массово производить "Шахеды", но и сделать их технически более совершенными, отмечают аналитики. Новые же версии имеют большую дальность и лучше защищены от радиопомех.

"Китай фактически является главным спонсором российского военно-промышленного комплекса", – заявил Спенсер Фарагассо, старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности.

По его мнению, Пекин "предоставил России возможности и средства для производства оружия" и, по сути, является частью этой войны. Сам Китай активно скрывает следы. Так, торговые данные систематически "очищаются", а потоки товаров маскируются.

Авторы также обращают внимание на изменение затрат. Если в 2022 году Россия покупала дрон у Ирана за $20 000, то теперь, с китайскими комплектующими и собственным производством, его себестоимость упала до $7 000–10 000.

Если ничего не изменится, прогнозируется, что к концу 2026 года Россия может производить 10 000 дронов в месяц.

В то же время "Алабуга" не является подземным бункером, и ее точное расположение ни для кого не секрет. Как отметила аналитик Института изучения войны Каролина Хирд, с расширением возможностей украинских дальнобойных дронов этот вражеский завод может оказаться под ударом.

Ранее УНИАН писал, что Путин и Си Цзиньпин во время визита российского президента в Китай подписали совместную декларацию, в которой объявили себя "конструктивными силами" и заявили о намерении построить новый мировой порядок.

Однако во время встречи Путин вновь не смог получить окончательное согласие Китая на строительство газопровода "Сила Сибири-2" – мегапроекта, который позволил бы России ежегодно поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа.

