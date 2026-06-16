В ЕС обвиняют Китай в подготовке российских солдат к войне против Украины, - Bloomberg

Пекин по-прежнему остается важной экономической опорой для Москвы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Китай обучал российских военных для участия в войне против Украины. Как сообщает Bloomberg, это заявление может еще больше усилить критику Пекина со стороны Брюсселя, который в настоящее время рассматривает возможность усиления экономического и безопасностного давления на Китай.

"Мы также получили подтверждение сообщений о том, что китайские военные проводили подготовку российских военнослужащих для участия в боевых действиях в Украине. Сейчас мы тщательно оцениваем последствия этой информации", - заявила Каллас в понедельник после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

В то же время она не уточнила, о каких именно сообщениях идет речь, и не привела дополнительных деталей.

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Отмечается, что в прошлом месяце агентство Reuters сообщило: в конце прошлого года китайские военные тайно подготовили около 200 российских военнослужащих на территории Китая, а часть из них впоследствии вернулась для участия в боевых действиях в Украине.

По данным агентства, которое ссылалось на европейские разведывательные службы и соответствующие документы, скрытые учения были посвящены использованию беспилотников. Они проводились в рамках соглашения, подписанного в Пекине в июле прошлого года высокопоставленными представителями российских и китайских вооруженных сил.

В Министерстве иностранных дел Китая не предоставили оперативного комментария по поводу новых заявлений. Ранее Пекин уже опровергал информацию Reuters, назвав ее попыткой переложить ответственность за войну, отмечает СМИ.

Несмотря на заявления о нейтралитете в отношении российского вторжения в Украину, Китай продолжает оставаться важной экономической опорой для Москвы. Кроме того, китайские компании поставляли России товары двойного назначения, в частности компоненты для беспилотников, что стало основанием для санкций со стороны США и Европейского Союза.

В понедельник ЕС включил в санкционный список еще четыре компании, связанные с Китаем. Речь идет о двух производителях из материкового Китая и двух судоходных компаниях, зарегистрированных в Гонконге, говорится в статье. В частности, компании Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company обвинили в поставках российским военным компонентов для дронов и химических добавок для смазочных материалов. В свою очередь, гонконгские Glory Shipping HK Limited и Nord Axis Ltd попали под санкции из-за содействия транспортировке и экспорту российской нефти. Bloomberg пишет:

"Поддержка России со стороны Китая существенно осложнила отношения между Пекином и Брюсселем после начала полномасштабной войны в 2022 году. Дополнительным источником напряжения стал значительный торговый профицит Китая в отношениях с Евросоюзом, из-за чего Брюссель рассматривает возможность введения новых ограничительных мер для сокращения торгового дисбаланса".

Уже в четверг лидеры стран ЕС должны обсудить проблему избыточных производственных мощностей Китая. В конце месяца еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, как ожидается, проведет в Брюсселе переговоры с министром торговли КНР Ван Вентао.

Удары РФ по Киеву - реакция Китая

Напомним, после того как РФ 15 июня нанесла удар по Киево-Печерской лавре, Министерство иностранных дел КНР призвало стороны "приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта". В частности, во время брифинга официальный представитель МИД Китая Линь Цзянью по просьбе представителей СМИ прокомментировать обстрел лавры сказал, что "в вопросе "украинского кризиса" позиция КНР была и остается "последовательной и четкой".

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