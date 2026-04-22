Фицо не будет участвовать в военном параде в РФ, но все же полетит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от участия в "параде Победы" 9 мая. Однако политик все же собирается полететь в Москву, пишет Dennik N.

По словам Фицо, он не будет участвовать в военном параде в Москве. Вместо этого словацкий премьер собирается возложить цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Также в издании добавили, что перед этим Фицо совершит поездку в Мюнхен. Там он посетит концлагерь Дахау.

Фицо и военный парад в Москве

Ранее польское агентство PAP сообщало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается лететь в Москву на 9 мая через Польшу после отказа стран Балтии пропустить его самолет через свое воздушное пространство.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна говорил о том, что ни одна страна не может использовать воздушное пространство стран Балтии для укрепления связей с Россией в то время, когда Москва продолжает нарушать международные нормы, включая агрессию против Украины.

Напомним, что в 2025 году в Европейском Союзе раскритиковали Фицо за то, что он решил поехать на военный парад в Москве. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что словацкий политик "стоит на неправильной стороне истории".

В ответ на это премьер Словакии сказал, что Каллас не имеет права критиковать его поездку в РФ. Он добавил, что прибыл в Москву, чтобы "почтить память более 60 тысяч солдат Красной Армии, погибших во время освобождения Словакии".

