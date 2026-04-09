'В Москве происходит что-то странное': аналитик не исключает, что 9 мая парада не будет

По словам Федорова, в Кремле начали искать внутренних врагов, чтобы свалить на них вину за проблемы на фронте.

Парад Победы, который 9 мая традиционно проходит в Москве и в большинстве крупных городов РФ, в этом году может быть отменен или проведен в урезанном формате – в Кремле опасаются атаки со стороны ВСУ, также ходят слухи о том, что на диктатора Владимира Путина якобы готовится покушение. Об этом на YouTube-канале The Breakfast Show рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

В частности, его попросили прокомментировать информацию о том, что в настоящее время власти обдумывают возможность отмены или переноса парада в Калининградской области, Москве и Санкт-Петербурге.

"В Москве происходит что-то интересное, на мой взгляд. Даже – странное. Что такое Парад Победы для российской элиты…? Это примерно то же самое, что для Русской православной церкви, например, празднование Пасхи или Рождества. Представьте себе, что Патриарх Кирилл отменяет во всех российских церквях празднование Пасхи – это же скандал! То же самое можно сказать об отмене или переносе Парада Победы 9 мая", – подчеркнул аналитик.

По его словам, 9 мая – священный день для российской элиты, для российской пропаганды и вообще – для современной России. В то же время сейчас, по его словам, появились слухи о том, что из Москвы парад может быть перенесен, например, куда-нибудь в Сибирь, что существенно снизит значимость, важность этого мероприятия.

"Почему в Сибирь, если он всегда проходил на Красной площади, даже во время Великой Отечественной войны (Второй мировой войны – УНИАН) на Красной площади проходили парады и ничего страшного не происходило... Даже Верховный главнокомандующий тогда лично был там, у Мавзолея", – сказал Федоров.

По его словам, основной аргумент переноса или отмены парада – угроза, которую могут представлять, в частности, украинские ракеты "Фламинго". С другой стороны, отмечает эксперт, отмена мероприятия означает, что в Москве "все не так просто" и угроза со стороны Украины рассматривается как нечто очень существенное.

"Представьте себе: идет парад… начинается движение колонн, на трибуне находится Верховный главнокомандующий (Путин – УНИАН) в окружении охраны, ветеранов и вдруг объявляется ракетная угроза. И действительно, какие-то ракеты летят в сторону Москвы, и в это время Путин бегом бежит куда-то в сторону Мавзолея...", – отметил эксперт.

Кроме того, по данным Федорова, в московских коридорах власти ходят слухи о том, что одним из факторов, повлиявших на празднование 9 мая, может быть угроза покушения на жизнь Путина со стороны некоторых внутренних врагов.

"Если начались поиски внутренних врагов, значит ситуация, действительно, близка к критической… Ведь нужно на кого-то свалить проблемы, которые "обрушились" на Россию на фронте и в тылу", – предположил аналитик.

Он не исключает, что в Москве сейчас ведутся соответствующие дискуссии о переносе парада. Однако решение, по-видимому, уже принято, о чем свидетельствует тот факт, что есть информация об отмене мероприятия полностью (или его технической части) в Калининграде. Это означает, подчеркнул Федоров, что танки и пушки по этому российскому городу 9 мая не проедут. Соответствующий приказ, вероятно, поступил из Москвы, поскольку региональные власти некомпетентны и не уполномочены принимать такие решения, добавил эксперт.

Не исключено, что 9 мая парады отменят или проведут в урезанном формате и в других регионах РФ.

"Возможно, сейчас проводят совещания по поводу того, как уберечь Владимира Владимировича от всяких неприятных ситуаций…", – отметил Федоров.

Парад Победы в Москве 2025: что известно

Как писал УНИАН, 9 мая 2025 года в Москве во время выступления на военном параде кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ победит в войне, развязанной против Украины. Перечисляя заслуги СССР во время Второй мировой войны, Путин упомянул два украинских города – оккупированный Севастополь и Одессу. В военном параде приняли участие военнослужащие РФ и "дружественных стран", лидеры которых прибыли на мероприятие по приглашению Путина, – всего, по данным российских СМИ, – более 11,5 тысячи военнослужащих.

В частности, по Красной площади, помимо представителей армии страны-агрессора, прошли десантники-штурмовики из Казахстана и Таджикистана, азербайджанский спецназ, военные из Беларуси, Туркменистана и Узбекистана, военная полиция Египта, почетный караул Народно-освободительной армии Китая, военнослужащие из Лаоса, Монголии, Мьянмы.

Вас также могут заинтересовать новости: