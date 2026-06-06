Экс-командующий британской армии: Россия хочет нанести нам серьезный вред

Бывший глава британского Генерального штаба заявил о росте угрозы со стороны России и призвал страну срочно усилить защиту критически важной инфраструктуры.

Россия намерена нанести ущерб Соединенному Королевству. Власти должны "серьезно отнестись" к растущему уровню угроз. Об этом заявил бывший начальник штаба обороны Великобритании лорд Пич, передает The Independent.

Его заявление прозвучало на фоне обеспокоенности уязвимостью критической инфраструктуры, в частности подводных кабелей, обеспечивающих интернет-связь, финансовые операции и обмен данными.

Лорд Пич подчеркнул, что Россия представляет прямую угрозу стабильности страны.

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"Тот факт, что Россия намерена нанести нам ущерб – будь то экономические сбои или другие методы – доказательства очевидны", – заявил он.

Он также предупредил, что Великобритания может оказаться не готова к сценариям масштабных кризисов, включая отключения электроэнергии или перебои в работе базовой инфраструктуры.

Предупреждение о кибератаках и саботаже

Совместно с председателем Комитета национальной устойчивости Палаты лордов баронессой Кассинс лорд Пич подчеркнул, что угрозы носят постоянный характер. Баронесса заявила, что Великобритания уже находится под давлением атак:

"Это не вопрос "что, если". Это уже происходит. Мы ежедневно подвергаемся кибератакам", – сказала она, также упомянув о деятельности так называемых прокси-структур, связанных с Россией и Ираном.

Отдельно она подчеркнула, что разведывательные службы регулярно выявляют и срывают потенциальные угрозы насилия внутри страны.

Чиновники обратили внимание на риски для критической инфраструктуры – от энергосетей до транспортной системы.

В частности, упоминался инцидент с закрытием лондонского аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции, что привело к массовым отменам рейсов и перебоям с электроснабжением.

Лорд Пич также привел примеры инцидентов в Европе, которые демонстрируют, как диверсии могут приводить к масштабным отключениям электроэнергии и связи.

Отдельно он подчеркнул необходимость повышения уровня готовности граждан к кризисным ситуациям. Он упомянул опыт скандинавских стран, где население получает инструкции о действиях в случае войны или чрезвычайных ситуаций, и предположил, что подобный подход был бы полезен и для Великобритании.

Баронесса Кассинс добавила, что важно говорить о рисках открыто, но без паники:

"Нужно передавать ощущение срочности, но не пугать людей".

Парламентский комитет по национальной устойчивости продолжает расследование готовности Великобритании к кризисам и планирует обнародовать рекомендации позднее в этом году.

Великобритания повышает боеготовность

Как сообщал УНИАН, около 1500 британских солдат из элитной бригады были развернуты в Эстонии для тренировок с силами НАТО в рамках учений "Весенняя буря" – всего в 25 км от российской границы.

Кроме того, армия США в этом месяце провела учения совместно с британскими военными, чтобы объединить тактики ведения боевых действий против дронов в рамках постоянных усилий, направленных на повышение эффективности противодействия БПЛА в странах-членах НАТО.

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