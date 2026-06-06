Дроны ударили по арсеналам ВМФ России и базе в Кронштадте, - Зеленский (видео)

Удары по российской территории наносятся, поскольку "российское руководство хочет воевать".

Ночью украинские дроны ударили по арсеналам Военно-морского флота (ВМФ) РФ и базе в Кронштадте, а также по нефтебазе на Кубани.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 км до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров в Краснодарский регион и ударили по нефтебазе.", – отметил президент.

Он добавил, что эта атака – результат совместной работы военных ВСУ, СБУ и Главного управления разведки.

Зеленский пояснил, что удары по российской территории наносятся, поскольку "российский руководитель хочет воевать".

"Поэтому действуют украинские санкции за эту агрессию", - подчеркнул глава государства.

"России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость", – подытожил он.

Кроме того, как добавили в Силах специальных операций (ССО) ВСУ, подразделения Deep Strike ССО вместе с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота РФ "Кронштадт", расположенную вблизи Санкт-Петербурга.

"Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что на этой базе, являющейся символом ВМФ РФ и стратегическим элементом военной машины врага, расположены военные корабли, ПЛ, учебные центры, пока для ремонта и судостроительные мощности.

"После уничтожения Украиной части способностей россии в Черном море значение "Кронштадта" в обеспечении военного потенциала врага существенно возросло. Но теперь дошел черед гореть и до одной из старейших военно-морских баз РФ", - подчеркнули в ССО.

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Саратове загорелся нефтеперерабатывающий завод после визита дронов. Этот завод обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

А сегодня утром стало известно, что украинские дроны атаковали целый ряд целей как на территории России, так и на временно оккупированных территориях Украины. В результате удара дронов, например, в Мариуполе горит морской порт. Столб дыма виден со всех концов города.

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