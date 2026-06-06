Окружение Путина летает на частных самолетах западного производства, – WSJ

Олигархи и чиновники по-прежнему пользуются бизнес-джетами Bombardier и Gulfstream, прибегая к услугам сети посредников и регистрируя самолеты в третьих странах.

Несмотря на масштабные западные санкции, введенные после полномасштабного вторжения России в Украину, ближайшее окружение российского президента Владимира Путина продолжает пользоваться дорогими частными самолетами западного производства.

Как говорится в расследовании The Wall Street Journal, для этого используется разветвленная сеть посредников и компаний в третьих странах.

В центре внимания журналистов оказались самолеты Bombardier и Gulfstream стоимостью десятки миллионов долларов, которыми пользуются приближенные к Кремлю бизнесмены и чиновники.

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Среди них – глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, давний друг Путина еще со времен службы в КГБ в Восточной Германии. По данным журналистов, после начала войны он регулярно использовал частный Bombardier Global 7500 для полетов в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и страны Юго-Восточной Азии.

Олигархи изменили маршруты, но не образ жизни

Из-за санкций российская элита лишилась доступа к традиционным направлениям отдыха в Западной Европе. Однако вместо Лондона, Французской Ривьеры или швейцарских курортов они переориентировались на Дубай, Турцию, Азербайджан и другие страны, которые не присоединились к санкционному режиму.

По информации издания, аналогичными схемами пользуются также бизнесмен Аркадий Ротенберг и олигарх Игорь Кесаев, которые находятся под санкциями США и Европейского Союза.

Как работает схема обхода санкций

До 2022 года российские миллиардеры часто пользовались услугами европейских операторов бизнес-авиации. После вторжения большинство таких контрактов было расторгнуто.

Вместо этого возникла новая схема. Посредники покупают новые или подержанные самолеты западного производства, после чего регистрируют их в странах, которые не ввели санкции против России, в частности в ОАЭ, Омане, Казахстане или Южной Африке. Только после этого самолеты фактически переходят под контроль российских владельцев.

По словам вице-президента аналитической компании Ch-Aviation Марии Верович, некоторые европейские компании работают в "серой зоне", продавая самолеты третьим сторонам, которые впоследствии переправляют их в Россию.

Производитель самолетов Bombardier заявил, что компания соблюдает все требования санкционного законодательства и принимает меры для предотвращения попадания своей продукции в Россию в обход ограничений.

Впрочем, эксперты по санкционному праву отмечают, что в отдельных случаях подобные поставки могут нарушать как общие экспортные запреты в отношении России, так и персональные санкции против конкретных лиц.

Бывший руководитель Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит считает, что России удалось нарастить импорт западных товаров из-за недостаточного внимания к контролю за санкциями.

По его словам, борьба с обходом ограничений требует постоянного мониторинга и оперативного реагирования, однако в последние годы приоритеты американских властей сместились в другие направления.

Последние новости кремлевской элиты

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин тратит миллиарды долларов на исследования различных методик в сфере борьбы со старением, включая печать органов, использование мини-свиней и воздействие сверхнизких температур.

По данным The Wall Street Journal, стремление Путина к вечной жизни теперь является государственным приоритетом.

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