Три африканские страны приступили к строительству газопровода в Европу в обход России, - BI

Новый маршрут не только укрепит энергетическую безопасность Европы, но и усилит роль Алжира.

Алжир, Нигер и Нигерия приступили к строительству масштабного проекта Транссахарского газопровода Trans-Saharan Gas Pipeline, который должен поставлять в Европу до 30 млрд кубометров природного газа в год. Такой проект рассматривается как один из главных элементов диверсификации энергоснабжения Евросоюза на фоне отказа от российского газа. Об этом пишет Business Insider.

По словам журналистов, строительство уже началось на территории Алжира.

Отмечается, что Транссахарский газопровод должен соединить газовые месторождения Нигерии с европейским рынком через территории Нигера и Алжира.

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Общая длина магистрали составит около 4 128 километров. Трубопровод будет проходить от нигерийского города Варри через Нигер к газовому хабу Хасси-Рмель в Алжире - одному из крупнейших газовых центров Африки.

Впоследствии газ будет транспортироваться через существующую алжирскую инфраструктуру к средиземноморским терминалам и газопроводам, поставляющим топливо в страны Европы. Аналитики ожидают, что после завершения строительства трубопровод сможет транспортировать до 30 млрд кубометров газа ежегодно.

Новый участок на территории Алжира будет иметь длину около 1210 километров и простираться от границы с Нигером до города Аулеф на юге страны. После чего его подключат к уже существующей инфраструктуре, ведущей к Хасси-Рмелю.

В свою очередь, Нигер намерен начать строительство своего 720-километрового участка в начале 2027 года.

В частности, министр нефти Нигера Хамаду Тини назвал проект историческим и подчеркнул, что он окажет серьезное экономическое и социальное влияние на регионы, через которые будет проходить газопровод.

Участники проекта считают, что новый маршрут не только усилит энергетическую безопасность Европы, но и укрепит роль Алжира как одного из главных поставщиков газа на европейский рынок.

Российский газ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее ключевая страна ЕС нашла альтернативу российскому и американскому газу. В частности, Канада заключила соглашение о поставках Германии сжиженного природного газа (СПГ).

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз активно сокращает импорт российского трубопроводного газа и, наоборот, увеличивает импорт СПГ из США.

Также сообщалось, что Кремль шантажирует Армению дешевым газом. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Армения может лишиться льготной цены на российский газ, если откажется от интеграции с Россией.

"На российский газ установлена очень, очень привлекательная и более чем льготная цена. Но, конечно, такие условия недоступны участникам других интеграционных структур. Там ценовая структура совсем другая. Она базируется на рыночных принципах", - отметил он.

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