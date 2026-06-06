Атомные субмарины РФ получили 'рыболовные сетки' вместо полноценной защиты от дронов

Такой формальный подход может защитить разве что от FPV-дронов.

Появились фото атомных подводных лодок проекта 667БДРМ "Дельфин" в пункте базирования Северного флота ВМФ России в Гаджиево (Мурманская область) с антидроновыми сетками. На это обратили внимание российские паблики.

Они отмечают, что идея пассивной защиты кораблей флота от атак беспилотников сама по себе вполне логична.

Однако ее реализация в данном случае выглядит довольно примитивной и не слишком убедительной. По словам россиян, создается впечатление, что над подводными лодками просто в спешке растянули обычные рыболовные сети, чтобы продемонстрировать наличие защиты.

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Подобная защита может оказаться эффективной лишь против легких FPV-дронов, которые рискуют зацепиться за сетку пропеллерами. В то же время она вряд ли станет серьезным препятствием для более тяжелых дронов-камикадзе типа FP-1 или FP-2, которые уже неоднократно использовались для атак на корабли российского флота.

Сами подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин" являются носителями стратегических баллистических ракет и одним из важнейших элементов российской ядерной триады. Поскольку подводные лодки уже довольно старые, их постепенно заменяют более современными подводными лодками проекта 955 "Борей".

Как Россия пытается защитить свои подводные лодки

Это не первый зафиксированный случай, когда россияне пытаются защитить подводные лодки антидроновыми сетками.

Российский флот

Ранее УНИАН писал, что на российской стратегической базе подводных лодок на Камчатском полуострове в Тихом океане, несмотря на ее расположение за тысячи километров от зоны боевых действий в Украине, фиксируются признаки усиления мер обороны.

Две атомные подводные лодки проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А" с баллистическими ракетами, базирующиеся на этой базе, в настоящее время накрыты защитными сетками для противодействия дронам.

Еще ранее россияне установили на подводную лодку проекта 677М крупнокалиберный пулемет "Утес". Можно предположить, что он смонтирован для защиты подводной лодки от БПЛА.

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