Мухи очень чувствительны к запахам, и поэтому летом на кухне должно быть все максимально чисто.

Холодная весна и раннее лето – это еще не тот сезон, когда мухи заполняют дом. Но когда придет жара, их станет гораздо больше, и они с надоедливым жужжанием будут кружить под лампой в каждой комнате. Поэтому уже сейчас стоит принимать меры, чтобы мухи не залетали в дом. Тем более, что это на самом деле проще, чем кажется. Сайт Еxpress советует потратить всего несколько секунд каждый вечер сейчас, чтобы все лето не знать этой проблемы.

Что делать, чтобы мухи не летели в дом летом, когда окна открыты

Эти насекомые очень чувствительны к запахам. Несколько молекул в воздухе, и вот они уже одна за другой летят в окно. Поэтому мусорное ведро стоит тщательно вымыть уже сейчас, и поддерживать его в чистоте в течение всего лета. Также после устойчивого потепления не стоит держать на столе фрукты, а вазу с бананами лучше переставить в холодильник.

Не помешает расставить ловушки от мух на входе и в кухне. Только для кухни выбирайте ловушки из натуральных материалов, или изготовьте их самостоятельно из сладкой воды и уксуса.

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Но если все это не помогает, и вы еще ищете, как сделать, чтобы мухи не залетали в дом, и держите окна закрытыми, стоит проверить еще одну неожиданную причину. Дело в том, что привлекать мух может слив в раковине.

Мухи слетаются на все пищевые отходы, запах которых они улавливают далеко за пределами вашего дома. Поэтому сливные отверстия, куда ежедневно попадают пищевые отходы, также становятся проблемой.

Если раковину давно не чистили, мухи будут слетаться к сливу. Там тепло и влажно, и это обеспечивает им достаточно пищи для выживания. Если вовремя это не исправить, они будут возвращаться снова и снова, может даже начнут оставлять там свои яйца, что может быть достаточно неприятно.

Как прогнать мух из дома одним чайником горячей воды

Если вас интересует, как прогнать мух из комнаты, не нужно тратить много времени на чистку канализации или покупать какие-либо специальные средства. Мух можно отпугнуть, просто вылив в слив кипяток. Вечером наполните чайник водой, доведите до кипения, а закончив с ужином, осторожно пролейте слив горячей водой. Кипяток удалит скопившиеся в сливе остатки пищи, поэтому не останется запахов, привлекающих мух.

Если делать это каждый день в июле и августе, то и проблем с мухами не будет. Возможно, получится даже держать окна открытыми весь день.

Также не пренебрегайте другими способами отвадить мух – особенно если вы уже сейчас думаете, что делать, чтобы мухи не залетали в дом. Это могут быть самодельные ловушки с яблочным уксусом и отпугивающие мух пряные растения на подоконнике. Также не забывайте ежедневно менять мусорный пакет, чтобы не распространялись запахи пропавшей еды. Все это поможет избавиться от мух без химии.

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