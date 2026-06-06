Новый 'холостяк' впервые ответил на критику по поводу контракта с московским клубом

Баскетболист объяснил, в чём заключалась причина его переезда.

Новый главный герой 15-го сезона романтического шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов впервые ответил на критику в связи с сотрудничеством с российским клубом ЦСКА.

Не секрет, что в 2015 году спортсмен работал в РФ после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс. Некоторое время он официально не реагировал на хейт в сети по этой теме, однако на днях решил расставить все точки над "і". В частности, Вячеслав подчеркнул, что на решение поехать в страну-агрессора повлияли чувства к бывшей девушке, которая жила тогда в Москве.

"Когда мой сезон в НБА закончился, агент искал мне предложения. Какие-то клубы мне предлагали, каким-то он писал. И вот в одном из клубов был мой знакомый тренер. Он возглавлял команду ЦСКА. Я сначала подумал: "Нет, точно не Москва, точно не ЦСКА. Это невозможно". Но, когда мы снова начали пытаться восстановить отношения с бывшей девушкой, мне пришла в голову безумная идея поехать туда за ней. Когда я согласился на этот контракт, до конца не понимал масштабов всего происходящего. А конкретно того, что Россия напала на Украину", – отметил Кравцов в блиц-интервью в Instagram.

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Баскетболист добавил, что находился в РФ в течение 2,5 месяцев. По его словам, этого времени было достаточно, чтобы понять реальную ситуацию и расторгнуть контракт.

"Была ли это ошибка с моей стороны? Да. Является ли моя позиция – "Какая разница?" – точно нет. Во-первых, я уже 18 лет защищал сборную Украины, был капитаном 10 лет. Я с родителями и друзьями перешел на украинский язык, даже несмотря на то, что мы все из Одессы. И с дочкой с самого рождения тоже общаюсь на украинском".

К слову, в апреле телеканал СТБ объявил имя нового "Холостяка". Сезон с Вячеславом Кравцовым начнется осенью.

Напомним, ранее бывшая жена "Холостяка" похвасталась роскошной жизнью после его ухода.

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