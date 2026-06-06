Путин назвал 'лучший истребитель в мире': что с ним не так

Многие эксперты сомневаются в том, что Су-57 относится к пятому поколению.

Российский диктатор Владимир Путин назвал истребитель Су-57 "лучшим в мире" - это произошло во время встречи с руководителями информационных агентств, сообщает "Ростех".

"Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии совместно разрабатывать эту машину - машину пятого поколения, которую, думаю, сегодня можно считать лучшей в мире", - отметил президент РФ.

Он считает, что промышленность РФ готова сотрудничать с Индией в этом направлении, поставлять самолет и развивать его возможности.

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"Здесь нет никаких ограничений", - добавил Путин.

Су-57 - справка

Су-57 - российский истребитель "пятого поколения", разработанный ОКБ имени Сухого в рамках программы ПАК ФА. Самолет создавался в качестве замены тяжелого истребителя Су-27 в составе Воздушно-космических сил России.

Первый полет прототипа под индексом Т-50 состоялся 29 января 2010 года. На вооружение Су-57 поступил в 2020 году, однако по состоянию на 2026 год российская промышленность смогла выпустить лишь несколько десятков серийных машин этого типа.

Для сравнения, американская корпорация Lockheed Martin уже построила более 1300 истребителей пятого поколения F-35, тогда как китайский Chengdu J-20 насчитывает несколько сотен экземпляров.

Су-57 критикуют не только за ограниченные объемы производства. Существуют и технические замечания: среди ключевых недостатков западные эксперты называют несоответствие требованиям малозаметности. Иными словами, в отличие от F-22 и F-35, российский самолет не является полноценным стелсом.

Су-57 - другие новости

Недавно в сети обнародовали снимок опытного образца двухместной версии истребителя Су-57, который назвали Су-57Д. По данным российских СМИ, двухместная версия самолета якобы предназначена для управления беспилотниками С-70 "Охотник". Последний представляет собой крупный малозаметный БПЛА с размахом крыла около 20 метров.

Напомним также, что недавно в сети появились кадры полета российского Су-57 с новым подвесным контейнером. Он делает самолет гораздо опаснее, ведь превращает его в полноценный многофункциональный истребитель.

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