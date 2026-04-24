Путин впервые признал отключение интернета в России: в ISW объяснили, что это значит

Путин реагирует на падение своих рейтингов одобрения.

Лидер России Владимир Путин отреагировал на жалобы россиян в связи с перебоями в работе мобильного интернета в России, обосновав их необходимостью внутренней безопасности. Это первый случай, когда Путин прямо признал эти отключения, пишут аналитики Института изучения войны.

В ISW напоминают, что 23 апреля Путин провел встречу с российским правительством, на которой заслушал доклад по ограниченим на мобильного интернета. Он отметил, что россияне в крупных городских центрах и в районах, граничащих с Украиной, испытывают трудности из-за правительственных ограничений на мобильный интернет во время "террористических атак", как Кремль называет ударные операции Украины против российской военной, оборонно-промышленной и нефтяной инфраструктуры.

В качестве оправдания перебоев в работе интернета Путин заявил, что Россия должна уделять первостепенное внимание защите своего народа, особенно гражданского населения. При этом он частично пошел на уступки населению, приказав российскому правительству внести определенные услуги в белый список даже во время отключений мобильного интернета и установить физические линии связи с приграничными районами.

Интересно то, что это первый случай, когда сам Путин публично признал отключения мобильного интернета; ранее самым высокопоставленным российским чиновником, признавшим эти отключения, был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в середине марта 2026 года.

"Признание Путиным влияния этих отключений на повседневную жизнь россиян, которые и без того все больше страдают от войны России Украине, вероятно, является как ответом на падение его рейтингов одобрения, так и способом оправдать продолжение ограничений на мобильный интернет в рамках более широкой кампании цензуры Кремля", - считают в ISW.

Отключения интернета в РФ

Как писали СМИ, отключения интернета в России усилили подозрения о том, что россиян могут полностью отрезать от мира. Власти отключают мобильный интернет, а также блокируют все большее количество иностранных приложений, которыми пользуются миллионы граждан.

При этом ужесточение ограничений в интернете в России вызывает разочарование и критику даже со стороны сторонников Кремля. Из-за этого несколько десятков россиян даже провели "санкционированный митинг", а также "подали иски".

