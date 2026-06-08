Для ЕС Тайвань стал проблемой на 2 триллиона долларов, – Bloomberg

Европейская экономика, вероятно, не выдержит, если к войнам в Украине и на Ближнем Востоке добавится конфликт вокруг Тайваня.

Напряженность вокруг Тайваня все больше превращается в фактор риска для Европейского Союза, который может погрузиться в масштабный экономический кризис, если Китай все-таки попытается захватить остров. Об этом пишет Bloomberg.

Издание описывает серию последних инцидентов между Китаем и Тайванем, когда китайские дроны или корабли вели себя агрессивно вблизи острова. По расчетам экспертов, если действительно начнется война, то больше всего от нее пострадает именно Европейский союз.

Аналитики Bloomberg считают, что при самом худшем сценарии экономика ЕС понесет убытки, эквивалентные примерно 2 триллионам долларов, в течение первого года. Например, экономика Германии сократится примерно на 14%, что примерно в два раза больше, чем экономика США или Китая.

Видео дня

Как отмечает аналитик Марцин Ежевский, даже простая блокада Тайваня со стороны Китая без прямого вторжения стала бы огромным кризисом для Европы.

Главная причина этих драматических последствий заключается в том, что Тайвань является производителем 60% самых современных логических полупроводников в мире, что делает его ключевым элементом в цепочках поставок любого современного производства.

Хотя страны Европы по-разному воспринимают вероятность китайского вторжения на Тайвань, все же в Европе "коллективно обеспокоены" тем, что Тайвань может стать третьей точкой после Украины и Ирана, где разгорится следующий крупный конфликт.

Ситуация вокруг Тайваня

Как писал УНИАН, в конце прошлой недели Китай объявил о начале специальной морской операции в водах к востоку от Тайваня, заявив, что ее целью является усиление контроля за судоходством, соблюдение морского законодательства и защита национальных интересов страны.

К операции привлечены морские службы провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря для расширения возможностей патрулирования и контроля движения судов в стратегических районах.

Решение Пекина стало реакцией на начало переговоров Японии и Филиппин по делимитации морских границ в регионе, которые Китай считает затрагивающими его территориальные претензии.

Вас также могут заинтересовать новости: