'Интернет-блэкаут': как Путин пытается полностью отрезать россиян от мира, - NYT

Путин хочет построить изолированный онлайн-мир, который он мог бы контролировать.

Новые отключения и блокировки интернета в России, которые затронули даже Москву, укрепили опасения, что российский лидер Владимир Путин может отрезать россиян от мира и полностью установить контроль Кремля над интернетом в стране. Как пишет New York Times, в последние недели россияне столкнулись сразу с двумя проблемами. Власти отключают мобильный интернет в некоторых местах. Они также блокируют всё большее количество иностранных приложений, используемых миллионами россиян.

Правительство РФ при отключении интеренета ссылается на соображения безопасности, называя это мерами предосторожности против атак украинских беспилотников, использующих российские мобильные сети для нанесения ударов. Но эксперты говорят, что Кремль также проводит целенаправленные отключения, как репетицию на случай беспорядков, подобных массовым демонстрациям, прокатившимся по Ирану в этом году. Кроме того, после блокировки Facebook, Instagram, WhatsApp и YouTube, Путин теперь пытается ограничить работу Telegram, приложения, которым ежемесячно пользуются более 100 миллионов россиян для общения и чтения новостей, в том числе из запрещенных в России зарубежных изданий.

Интернет-коллапс

Повторяющиеся отключения и блокировки вызвали хаос, поскольку цифровые сервисы, обеспечивающие повседневную жизнь, то появлялись, то исчезали, вынуждая людей искать обходные пути.

Когда в некоторых районах Москвы отключился мобильный интернет, люди начали расплачиваться наличными. Поскольку приложения для заказа такси стали бесполезными, некоторые ловили попутки. Продажи раций, аналоговых телефонных линий, бумажных карт и старых MP3-плееров резко выросли в интернете. Даже в залах Кремля чиновники вернулись к использованию стационарных телефонов.

На фоне всех этих сбоев появились признаки общественного недовольства: в некоторых городах предпринимались попытки провести протесты из-за отключений интернета и ограничения скорости работы приложений, хотя власти их блокировали.

Исчезающая свобода

На протяжении десятилетий россияне пользовались в значительной степени свободным и децентрализованным интернетом. Однако после массовых протестов, прокатившихся по Москве в 2011 и 2012 годах, Кремль начал рассматривать свободный российский интернет как серьезную угрозу:

"Путин поставил перед собой цель построить "суверенный интернет" – изолированный онлайн-мир, который он мог бы контролировать".

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Кремль начал ограничивать свободу российского интернета гораздо более смелыми и деструктивными действиями. Москва быстро полностью запретила Twitter, Instagram и Facebook, а затем переключила свое внимание на подавление YouTube, а также WhatsApp. Использование VPN резко возросло.

Однако Telegram пока оставался относительно открытым пространством. Кремль использовал приложение для распространения пропагандистских сообщений о войне, а солдаты использовали приложение для связи со своими семьями и сбора средств для своих подразделений. В то же время россияне могли читать нефильтрованные новости и комментарии даже самых яростных критиков правительства.

"Вражеская форма общения"

Алена Эпифанова, аналитик по России в Немецком совете по международным отношениям, заявила, что, хотя Россия и не смогла повторить подход Китая с "Великой китайской стеной", которая с самого начала закрыла китайский интернет, она быстро движется к иранской модели. Этот подход включает в себя "белые списки" одобренных сайтов, целенаправленные отключения и внутреннюю интранет-сеть под контролем правительства, сказала она.

Поскольку миллионы россиян находят способы обойти ограничения, Кремль в конечном итоге может прибегнуть к нетехническим методам, чтобы не пускать россиян на иностранные платформы.

Российские власти, например, могут официально объявить Telegram "террористической или экстремистской организацией", как это было сделано с Meta. Любой, кто ведет канал или платит за рекламу в приложении, рискует быть привлеченным к ответственности. Власти также могли бы активизировать усилия по ограничению использования VPN или более агрессивно применять новый закон, запрещающий поиск или доступ к "экстремистскому" контенту.

Ограничения интернета в РФ

Стало известно, что жители России массово ищут в Google, как выехать из страны, поскольку массовые отключения интернета и экономический кризис негативно влияют на их повседневную жизнь.

А теперь, по данным Reuters, правительство РФ готовит радикальное ужесточение ограничений на VPN-сервисы, которые позволяли обходить цензуру.

