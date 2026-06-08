Уровень осадков летом составляет 0 мм: названы самые солнечные пляжи Европы

Лидером стал пляж Nissi Beach в Айя-Напе на Кипре.

Лето во многих европейских странах, в том числе в Украине, началось с дождей и штормов, поэтому многие туристы уже мечтают сбежать туда, где солнце светит почти гарантированно.

И, как оказалось, такие места находятся совсем рядом – в Европе, пишет The Mirror. По всему континенту расположены курорты, где летом почти не бывает осадков, а пляжи выглядят по-настоящему райскими. Чтобы определить самые солнечные пляжи Европы, специалисты сервиса трансферов hoppa проанализировали десятки прибрежных направлений, оценивая их по нескольким критериям, в частности по среднему уровню летних осадков.

Первое место в рейтинге занял пляж, где летом дождей практически не бывает. Лидером стал пляж Nissi Beach в Айя-Напе на Кипре, где средний уровень осадков в летние месяцы составляет 0 мм.

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Пляж известен кристально чистой водой и белоснежным песком и считается идеальным местом для отдыха под солнцем.

Туристы, которые уже побывали здесь, оставляют восторженные отзывы на Tripadvisor.

"Nissi Beach просто поразил нас. Вода здесь бирюзовая и абсолютно прозрачная, а песок настолько мягкий, что трудно поверить, что такое место существует", – написала одна из туристок.

Она также отметила, что недалеко от берега есть небольшой остров, до которого можно дойти пешком через мелководье, что особенно понравилось детям.

Другая путешественница сравнила пляж с Карибами.

Родос тоже среди лидеров

Второе место занял пляж Фалираки на греческом острове Родос, где летом также практически не бывает дождей.

Курорт славится теплой водой, золотистым песком и активной атмосферой, которая хорошо подходит для семейного отдыха.

Любители адреналина могут попробовать параглайдинг или катание на "банане", а для детей работает отдельный аквапарк.

Третье место также досталось Родосу – бухте Святого Павла возле городка Линдос.

Это живописный залив с прозрачной и спокойной водой, который идеально подходит для купания. Пляж расположен под историческим поселением Линдос и славится впечатляющими пейзажами.

Топ-10 пляжей Европы с наименьшим количеством дождей

1. Nissi Beach – Айя-Напа, Кипр – 0 мм осадков

2. Faliraki Beach – Родос, Греция – 0 мм

3. St Paul’s Bay – Линдос, Родос, Греция – 0 мм

4. Coral Bay – Пафос, Кипр – 1 мм

5. Playa del Inglés – Гран-Канария, Испания – 2 мм

6. Praia de Faro – Алгарве, Португалия – 2 мм

7. Praia da Falésia – Албуфейра, Португалия – 2 мм

8. Praia do Carvoeiro – Карвоейру, Португалия – 2 мм

9. Плайя-де-ла-Кариуэла – Коста-дель-Соль, Испания – 4 мм

10. Praia da Rocha – Портиман, Португалия – 4 мм

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Напомним, в новом путеводителе The Most Underrated Places in Europe представлены сотни скрытых жемчужин, которые сочетают в себе шарм, культуру и красоту континента. При этом там нет толп туристов, шума и заоблачных цен. Среди десяти особенно ярких мест: Аландские острова – автономный регион Финляндии, где преимущественно говорят на шведском языке, природный парк Кабо-де-Гата-Нихар, Альмерия, открывающая более спокойную сторону южной Испании, португальские уголки и т. д.

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