В РФ растет недовольство властью из-за ограничений в интернете, – АР

Россия движется к полному контролю над интернетом, несмотря на возмущение со стороны бизнеса.

Ужесточение ограничений в интернете вызывает разочарование и критику даже со стороны сторонников Кремля, пишет Associated Press.

Издание отметило, что по этому поводу несколько десятков россиян провели "санкционированный митинг", а также "подали иски". А лидеры отрасли "умоляли власти отменить ограничения".

"Эти ограничения не только направлены на контроль веб-сайтов, которые могут просматривать россияне, но и привели к хаосу в цифровой жизни, затруднив заказ такси и доставки, электронную оплату товаров и услуг, а также поддержание связи с друзьями и семьей", – говорится в статье.

Оппозиционный политик Борис Надеждин говорит, что общественное недовольство ограничениями "огромно", и люди готовы участвовать в разрешенных и безопасных протестах.

Издание напомнило, что много лет Россия стремилась взять интернет под полный контроль правительства и потенциально отрезать его от остального мира, блокируя десятки тысяч веб-сайтов, мессенджеров и платформ социальных сетей, которые отказываются сотрудничать с властями. Пользователи Интернета обходили ограничения через VPN. Но сейчас таких возможностей нет, а доступными остаются несколько веб-сайтов и приложений в утвержденных правительством "белых списках".

Адвокат Саркис Дарбинян, соучредитель группы по цифровым правам RKS Global, рассказал AP, что целью властей является загнуть интернет-пользователей в "цифровое гетто" российских, контролируемых правительством приложений и платформ.

"В течение последних недель все больше бизнес-лидеров в России выражают обеспокоенность по поводу масштабных ограничений и призывают власти к более умеренному подходу", – утверждает издание.

Представители Союза промышленников и генеральные директора двух из четырех российских операторов мобильной связи обращались к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение.

Известная ИТ-предпринимательница Наталья Касперская раскритиковала Роскомнадзор, обвинив его усиления усилий по блокировке VPN в кратковременном сбое в работе банковских и других сервисов в минувшие выходные. Роскомнадзор отрицал свою причастность, а Касперская позже извинилась в отдельном посте, но призвала к диалогу между властью и ИТ-сектором, отметив, что "технические решения иногда вызывают откровенный шок и желание хотя бы получить объяснения".

Как в России ограничивают интернет

Напомним, что отключения интернета в России усилили подозрения о том, что россиян могут полностью отрезать от мира. Власти отключают мобильный интернет, а также блокируют все большее количество иностранных приложений, которыми пользуются миллионы граждан.

При этом попытка российских властей заблокировать VPN привела к масштабному сбою в платежной системе РФ. Проблемы с платежной системой вызвали хаос для некоторых покупателей. В частности, московское метро было вынуждено временно пропускать людей через турникеты без оплаты

