Компания 'Генерал Черешня' завершила весну с почти 40 тысячами пораженных целей и сохранила лидерство в рейтинге 'Дельта'

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" подвела итоги весеннего периода, подтвердив лидерские позиции своих решений на поле боя по данным системы ситуационной осведомленности "Дельта".

По итогам марта, апреля и мая продукция компании удерживала первое место в рейтинге по эффективности применения, сформированном на основе боевых результатов, зафиксированных в системе "Дельта".

Всего за весну операторы подразделений Сил безопасности и обороны Украины, использующие беспилотные комплексы "Генерал Черешня", поразили почти 40 тысяч вражеских целей.

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Среди ключевых показателей:

№1 по количеству начисленных Е-баллов среди всех средств поражения;

№1 по количеству сбитых вражеских БПЛА самолетного и коптерного типа;

№1 по общему количеству поражений FPV-дронами.

В компании подчеркивают, что речь идет не о разовом успехе или отдельном результате одного месяца, а о стабильной эффективности, подтвержденной ежедневной боевой работой военных на различных участках фронта.

В компании также подчеркивают, что современная война остается войной скорости адаптации, поэтому полученные результаты рассматривают как стимул для дальнейшего совершенствования беспилотных комплексов и масштабирования производства.

Система ситуационной осведомленности "Дельта" используется Силами безопасности и обороны Украины для сбора и анализа информации о боевой обстановке, а также фиксации результатов применения средств поражения. Данная система является одним из ключевых инструментов оценки эффективности вооружения и беспилотных комплексов в реальных боевых условиях.

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